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На Донеччині від кулі снайпера загинув розвідник Станіслав Запорожець

18/12/2021 00:04

У районі проведення операції Об’єднаних сил загинув боєць 74-го окремого розвідувального батальйону Станіслав Запорожець.

Ім’я загиблого повідомили побратими на сторінці батальйону у фейсбуці.

“16.12.2021 року під час виконання бойових завдань старший солдат Запорожець Станіслав Олександрович отримав поранення, несумісне з життям. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам’ять”, – зазначається в повідомленні.

За даними кореспондента програми “Подробиці” Ігоря Левенка, військовослужбовець загинув біля Красногорівки (Донеччина) від кулі снайпера.

“Станіслав Запорожець родом із Лисичанська, що на Луганщині. Йому було 30 років. За моєю інформацією, Станіслав учора вночі був на бойовому чергуванні й спостерігав за супротивником у тепловізор. У цей момент ворожий стрілець зробив постріл. Куля влучила солдату в голову…” – зазначив журналіст.

У загиблого воїна залишилася мама і молодший брат.

Водночас “ТСН” повідомляє про те, що боєць загинув на приморському напрямку.

Нагадаємо, у ранковому зведенні штабу ООС за добу 16 грудня йшлося про те, що неподалік села Павлопіль (Донецька область, Приазовський напрямок) російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Красногорівка у зведенні не згадана.

За даними “Новинарні“, Станіслав Запорожець – друга бойова втрата ЗСУ в грудні.

1 грудня поблизу Новотроїцького від кулі снайпера загинув солдат Валерій Геровкін із 93-ї окремої механізованої бригади.

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