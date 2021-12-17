СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3597046 +8899
Летальні випадки:
92641 +328
Одужали:
3306465 +21650
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16439563 (+33652). Оновлено: 08:14 17.12.2021
Home / Війна / Доба ООС: п’ять порушень “режиму тиші”, загинув воїн ЗСУ, ще один – поранений

Доба ООС: п’ять порушень “режиму тиші”, загинув воїн ЗСУ, ще один – поранений

17/12/2021 08:45

Упродовж минулої доби, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів один воїн Збройних сил загинув, ще один – поранений.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Золотого-4 і Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Павлопіль російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовий Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

“Один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну”, – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 п’ятниці, 17 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Читайте також:
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували озброєного бойовика на ділянці розведення у Золотому

Унікальних переглядів: 65
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Міноборони закупило лише третину дизпалива для потреб Збройних сил, – Ар’єв

Міністерство оборони закупило для потреб Збройних сил України третину від необхідної кількості дизельного пального. Як передає “Новинарня“, про це в п’ятницю, 17 грудня, повідомив народний депутат від “Європейської солідарності”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse