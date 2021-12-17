Доба ООС: п’ять порушень “режиму тиші”, загинув воїн ЗСУ, ще один – поранений

Упродовж минулої доби, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів один воїн Збройних сил загинув, ще один – поранений.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
У напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
У районі Золотого-4 і Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту Павлопіль російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовий Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
“Один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну”, – йдеться в повідомленні.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7:00 п’ятниці, 17 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Читайте також:
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували озброєного бойовика на ділянці розведення у Золотому
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!