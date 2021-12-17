Доба ООС: п’ять порушень “режиму тиші”, загинув воїн ЗСУ, ще один – поранений

Упродовж минулої доби, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів один воїн Збройних сил загинув, ще один – поранений.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Золотого-4 і Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Павлопіль російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовий Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

“Один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну”, – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 п’ятниці, 17 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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