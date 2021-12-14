Спостерігачі ОБСЄ зафіксували озброєного бойовика на ділянці розведення у Золотому

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Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 12 грудня двох бойовиків російсько-окупаційних військ у межах ділянки розведення сил і засобів біля Золотого на Луганщині.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в щоденному звіті №292/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) у понеділок, 13 грудня.

При чому один з бійців російсько-окупаційних військ був озброєний автоматом AK-74. Обидва бойовика мали нарукавні пов’язки “СЦКК”.

Також за межами ділянки розведення – приблизно за 740 м на захід від перехрестя на її південному краю, приблизно за 20 м на північ від дороги, що веде на захід у напрямку Молодіжного (непідконтрольний урядові, 63 км на північний захід від Луганська) – “команда СММ бачила білу антену з приймачем (раніше не зафіксована), що була прикріплена до дерева і під’єднана до дроту, який звисав до землі”.

За оцінкою СММ, антена належала збройним формуванням Російської Федерації.

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