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Україна в ОБСЄ запропонувала 10 кроків для врегулювання ситуації на Донбасі

09/12/2021 19:51

Україна пропонує вжити 10 конкретних кроків, включаючи нове “різдвяне” перемир’я, з метою виходу з “глухого кута” на переговорах з врегулювання розпочатого Росією збройного конфлікту.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер.

“На тлі наближення зими, закриття лінії розмежування, продовження порушення режиму припинення вогню та розрив зв’язків з Україною створюють додаткові проблеми для мирного населення на окупованих територіях. Однак шанс покращити ситуацію ще є. Майбутні різдвяні свята – найкращий час для руху вперед, якщо тільки його знову не буде заблоковано політичним порядком денним або вимогою про так званий “прямий діалог”, – заявив Цимбалюк, якого цитує “Укрінформ”.

За його словами, українська сторона запропонувала запровадити так зване “різдвяне припинення вогню” та закликала Росію розблокувати обмін утримуваними особами, “щоб вони змогли відсвяткувати разом зі своїми родинами та близькими людьми”.

Потрібно відновити роботу усіх існуючих КПВВ уздовж лінії зіткнення і відкрити два додаткових пункти пропуску біля Золотого та Щастя, а також доопрацювати план розмінування, адже “люди заслуговують відчувати себе в безпеці на рідній землі”, сказав дипломат.

Крім того, українська сторона пропонує затвердити додаткові ділянки розведення сил і засобів.

Цимбалюк додав, що на основі міжнародного механізму має бути забезпечено безпечний доступ та розподіл гуманітарної допомоги тим, хто її потребує, Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ має бути забезпечено безперешкодний та безпечний доступ на усій території України, що також сприятиме зниженню напруги на лінії зіткнення. Також потрібно посилити моніторингові спроможності СММ, у тому числі шляхом відкриття нових передових патрульних баз та припинення “глушіння” безпілотників.

На його думку, слід підвищити прозорості в прикордонних районах шляхом їх постійного моніторингу і верифікації з боку ОБСЄ, як це передбачено пунктом 4 Мінського протоколу.

“Ці кроки можуть вийти з глухого кута та забезпечити таку необхідну прозорість у військовій діяльності. З огляду на це ми закликаємо Росію конструктивно долучитися до обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи”, – заявив Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ закликав російську сторону повернутися до дипломатичного шляху врегулювання розпочатого нею збройного конфлікту як Мінському, так і у Нормандському форматі.

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