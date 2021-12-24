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1-ша танкова бригада повернулася з фронту. ФОТО

24/12/2021 15:26

1-ша окрема танкова бригада ЗСУ повернулася з району проведення операції Об’єднаних сил в пункт постійної дислокації в Чернігівській області в селищі Гончарівське. 

Про це пресслужба військової частини повідомила у п’ятницю, 24 грудня.

“Відбулася урочиста зустріч військовослужбовців 1 окремої танкової Сіверської бригади, які повернулися з району операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
Урочистості розпочалися на Алеї Слави, де присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять 42 героїв частини, які пожертвували своїм життям заради захисту Батьківщини та поклали квіти до Меморіалу Слави”, – йдеться в повідомленні.

Фото пресслужби 1-ї танкової бригади

Командир бригади підполковник Леонід Хода під бойовим прапором провів особовий склад вулицями селища Гончарівське.

Фото пресслужби 1-ї танкової бригади

За мужність та патріотизм, сумлінне виконання службових обов’язків по захисту суверенітету та територіальної цілісності України офіцери та солдати були відзначені державними та відомчими нагородами, відзнаками місцевих органів влади та самоврядування.

Фото пресслужби 1-ї танкової бригади

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