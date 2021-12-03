58-ма механізована бригада вийшла з району ООС. Повернулися не всі

Фото пресслужби ОК Північ

58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського повернулася з району проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомила пресслужба підрозділу у п’ятницю, 3 грудня.

“Ми повернулися додому задля безпеки рідного міста. Ми відновимо сили та продовжимо свою тяжку працю на східному фронті для того, щоб наші рідні не знали, що таке війна”, – йдеться в повідомленні.

Зі слів командувача військ оперативного командування “Північ” генерал-майора Віктора Ніколюка, не всі воїни бригади повернулися додому з фронту та висловив співчуття родинам загиблих героїв.

“Ми повинні пам’ятати: війна з агресором триває! І ми, як завжди, готові дати гідну відсіч за нашу землю і свободу!” – наголосив в своєму виступі командир 58-ї омпбр полковник Дмитро Кащенко.

За сумлінність та відданість службовим обов’язкам кращих військовослужбовців нагородили державними, відомчими та бригадними відзнаками.

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