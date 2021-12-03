Із військовим парадом і почестями: в Конотопі відкрили оновлений Пантеон національної пам’яті. ФОТО

Урочиста зустріч воїнів військової частини, яка повертається з фронту – чудова мотивуюча традиція часів війни з Росією. Однак в останні два роки вона почала забуватися. Поновити звичай взялися в Конотопі Сумської області, що лежить неподалік від кордону з країною-агресором. 3 грудня тут, у місці дислокації, з почестями зустріли із зони ООС бійців 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського. Військові влаштували парад, а до їхнього повернення в місті приурочили відкриття оновленого Пантеону національної пам’яті.
На скляних стелах меморіалу, розташованого на території храму Різдва Пресвятої Богородиці (ПЦУ), відображена інформація про знакові етапи боротьби цього краю та всієї України з російським агресором – Конотопська битва на чолі з гетьманом Виговським, Голодомор 1932-33 років, нова війна, яку розвязала Москва 2014 року, тощо.
Якщо досі на скляних стелах згадувалися 85 земляків, загиблі в АТО/ООС, то тепер меморіал розширився двома рядами металевих стендів. На них розміщені портрети та довідки про понад 120 полеглих – військовослужбовців 58-ї бригади, а також інших мешканців Конотопа й району, що віддали свої життя за Україну на Донбасі.
Мартиролог розширився, оскільки змінилися межі тутешньої ОТГ, до Конотопського приєдналися інші райони. Та й крайня ротація “виговців” принесла нові втрати.
Ініціатором та меценатом меморіалу є підприємець Євген Сур, який свого часу збудував і сам собор. За його словами, мета конотопського Пантеону національної пам’яті полягає в тому, щоб ніхто й ніколи не сумнівався, що українські захисники – це герої, їхній подвиг не марний, і про нього потрібно знати всій громаді.
“Багатократно підсилюється армія, коли є монолітне суспільство і безумовна шана та пам’ять про загиблих”, – сказав Євген Сур на відкритті оновленого Пантеону.
На урочистому заході були присутні керівні армійці, родичі та близькі військових, місцеві громадські активісти, юнацтво, зокрема пластуни, духовенство та просто небайдужі конотопці.
Присутній на урочистостях генерал-майор Віктор Ніколюк, командувач військ оперативного командування “Північ”, у своєму виступі зазначив: “…58-ма мотопіхотна бригада імені Виговського з честю виконує своє завдання. Сьогодні ви всі повернулися до місця постійної дислокації. В подальшому, після проведення планових навчань, ви знову будете в районі операції ОС. Дозвольте у цей день привітати вас із поверненням, ваших рідних і ваших близьких. Але в той же час, відстоюючи свободу і незалежність нашої країни на сході, на жаль, ми втрачаємо свої синів. Під час цієї ротації 24 військовослужбовців бригади отримали поранення різного ступеню, а десять – на жаль загинули…”
Загиблих воїнів бригади вшанували салютом та хвилиною мовчання.
Командир 58-ї бригади полковник Дмитро Кащенко заявив: “Ми повинні пам’ятати загиблих весь час. Повинні пам’ятати, що в нас наразі йде війна з країною-агресором – Росією, і навіть тут, у Конотопі, ми не повинні розслаблятися, а бути постійно напоготові”.
Згідно до наказу командувача ООС, за сумлінне виконання службових обов’язків в районі проведення операції Об’єднаних сил найкращих воїнів 58 омпбр нагородили відзнакою “Козацький хрест”. Медалі були вручені під час церемонії на Пантеоні.
На завершення церемонії, вперше в Конотопі, було проведено парад військової техніки у складі 13 одиниць, зокрема систем залпового вогню, гаубиць та БТР з екіпажами.
Фотогалерея (гортайте):
Підготували: Ростислав Мартинюк, Дмитро Лиховій
Фото: Ростислав Мартинюк, 58 омпбр, ОК “Північ”
Чекайте в “Новинарні” наступного тижня інтерв’ю з комбригом Дмитром Кащенком “Кащеєм”.
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