Із військовим парадом і почестями: в Конотопі відкрили оновлений Пантеон національної пам’яті. ФОТО

Воїни 58 омпбр на відкритті оновленого Пантеону національної пам'яті в Конотопі 3 грудня 2021

Урочиста зустріч воїнів військової частини, яка повертається з фронту – чудова мотивуюча традиція часів війни з Росією. Однак в останні два роки вона почала забуватися. Поновити звичай взялися в Конотопі Сумської області, що лежить неподалік від кордону з країною-агресором. 3 грудня тут, у місці дислокації, з почестями зустріли із зони ООС бійців 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського. Військові влаштували парад, а до їхнього повернення в місті приурочили відкриття оновленого Пантеону національної пам’яті.

Підсилити армію шаною і пам’яттю

На скляних стелах меморіалу, розташованого на території храму Різдва Пресвятої Богородиці (ПЦУ), відображена інформація про знакові етапи боротьби цього краю та всієї України з російським агресором – Конотопська битва на чолі з гетьманом Виговським, Голодомор 1932-33 років, нова війна, яку розвязала Москва 2014 року, тощо.

Якщо досі на скляних стелах згадувалися 85 земляків, загиблі в АТО/ООС, то тепер меморіал розширився двома рядами металевих стендів. На них розміщені портрети та довідки про понад 120 полеглих – військовослужбовців 58-ї бригади, а також інших мешканців Конотопа й району, що віддали свої життя за Україну на Донбасі.

Мартиролог розширився, оскільки змінилися межі тутешньої ОТГ, до Конотопського приєдналися інші райони. Та й крайня ротація “виговців” принесла нові втрати.

Ініціатором та меценатом меморіалу є підприємець Євген Сур, який свого часу збудував і сам собор. За його словами, мета конотопського Пантеону національної пам’яті полягає в тому, щоб ніхто й ніколи не сумнівався, що українські захисники – це герої, їхній подвиг не марний, і про нього потрібно знати всій громаді.

“Багатократно підсилюється армія, коли є монолітне суспільство і безумовна шана та пам’ять про загиблих”, – сказав Євген Сур на відкритті оновленого Пантеону.

“Бути напоготові і в Конотопі”

На урочистому заході були присутні керівні армійці, родичі та близькі військових, місцеві громадські активісти, юнацтво, зокрема пластуни, духовенство та просто небайдужі конотопці.

Присутній на урочистостях генерал-майор Віктор Ніколюк, командувач військ оперативного командування “Північ”, у своєму виступі зазначив: “…58-ма мотопіхотна бригада імені Виговського з честю виконує своє завдання. Сьогодні ви всі повернулися до місця постійної дислокації. В подальшому, після проведення планових навчань, ви знову будете в районі операції ОС. Дозвольте у цей день привітати вас із поверненням, ваших рідних і ваших близьких. Але в той же час, відстоюючи свободу і незалежність нашої країни на сході, на жаль, ми втрачаємо свої синів. Під час цієї ротації 24 військовослужбовців бригади отримали поранення різного ступеню, а десять – на жаль загинули…”

Загиблих воїнів бригади вшанували салютом та хвилиною мовчання.

Командир 58-ї бригади полковник Дмитро Кащенко заявив: “Ми повинні пам’ятати загиблих весь час. Повинні пам’ятати, що в нас наразі йде війна з країною-агресором – Росією, і навіть тут, у Конотопі, ми не повинні розслаблятися, а бути постійно напоготові”.

Згідно до наказу командувача ООС, за сумлінне виконання службових обов’язків в районі проведення операції Об’єднаних сил найкращих воїнів 58 омпбр нагородили відзнакою “Козацький хрест”. Медалі були вручені під час церемонії на Пантеоні.

На завершення церемонії, вперше в Конотопі, було проведено парад військової техніки у складі 13 одиниць, зокрема систем залпового вогню, гаубиць та БТР з екіпажами.

Фотогалерея (гортайте):

Підготували: Ростислав Мартинюк, Дмитро Лиховій

Фото: Ростислав Мартинюк, 58 омпбр, ОК “Північ”

Чекайте в “Новинарні” наступного тижня інтерв’ю з комбригом Дмитром Кащенком “Кащеєм”.

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