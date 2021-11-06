У Пісках відкрили пам’ятний знак загиблим воїнам 58 омпбр

Фото: ФБ Операція об'єднаних сил

У селищі Піски на Донеччині відкрили пам’ятний знак загиблим військовослужбовцям 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, особовий склад якої виконує завдання в районі проведення ООС.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС.

На гранітній дошці викарбувані імена:

“Ми повинні зробити все, щоб пам’ять про побратимів жила вічно не лише у наших серцях, а й у діях, у продовженні початої разом справи – оборони Батьківщини. Тримайте наше Небо, братики!

Вічна слава Героям!” – ідеться в повідомленні.

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