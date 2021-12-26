СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3645124 +2810
Летальні випадки:
94838 +138
Одужали:
3428212 +4279
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16669943 (+13548). Оновлено: 08:16 26.12.2021
Home / Війна / ООС: біля Травневого ворог застосував ПТРК

ООС: біля Травневого ворог застосував ПТРК

26/12/2021 10:16

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 25 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Травневого, що на Донеччині, ворог вів вогонь із ПТРК (протитанковий ракетний комплекс).

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Станом на сьому годину ранку 26 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Контекст

Як інформувала “Новинарня“, 22 грудня українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що на черговому засіданні ТКГ в форматі відеоконференції сторони досягнули порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів із посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року.

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписали спільну заяву щодо результатів засідання ТКГ 22 грудня, привітавши згоду щодо припинення вогню на Донбасі. ЗСУ запевнили “щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь”.

Без порушень “тиші” обійшлася вся доба 22 грудня. Однак у наступні дні ворожі обстріли поновилися.

Читайте також:
1-ша танкова бригада повернулася з фронту. ФОТО

Унікальних переглядів: 111
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Львові горів поїзд “Київ-Ужгород”

У ніч на неділю, 26 грудня, на залізничному вокзалі Львова понад годину горів пасажирський вагон поїзда “Київ-Ужгород”. Про це повідомили в управлінні ДСНС Львівської області. “26 грудня о 03:57...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse