ООС: біля Травневого ворог застосував ПТРК

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 25 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Травневого, що на Донеччині, ворог вів вогонь із ПТРК (протитанковий ракетний комплекс).

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Станом на сьому годину ранку 26 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Контекст

Як інформувала “Новинарня“, 22 грудня українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що на черговому засіданні ТКГ в форматі відеоконференції сторони досягнули порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів із посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року.

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписали спільну заяву щодо результатів засідання ТКГ 22 грудня, привітавши згоду щодо припинення вогню на Донбасі. ЗСУ запевнили “щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь”.

Без порушень “тиші” обійшлася вся доба 22 грудня. Однак у наступні дні ворожі обстріли поновилися.

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