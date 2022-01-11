Підрив двох армійців на Донеччині: прокуратура відкрила справу за фактом недбалого ставлення до військової служби

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За фактом підриву двох військовослужбовців на Донеччині українські правоохоронці відкрили кримнальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби.

Про це у вівторок, 11 січня, повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

У відомстві нагадали, що інцидент стався у понеділок, 1о січня, на підконтрольній Україні території, поблизу населеного пункту Крута Балка Донецької області, під час робіт по відновленню мінно-вибухових загороджень.

“Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану)”, – йдеться в повідомленні.

Наразі прокурори та слідчі з’ясовують обставини трагедії. На місці події працюють прокурори, слідчо-оперативна група ТУ ДБР у м. Краматорську, експерти та спеціалісти вибухо-технічної служби ГУНП в Донецькій області.

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