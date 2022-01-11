СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3709871 +5429
Летальні випадки:
97544 +219
Одужали:
3522547 +7761
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16995958 (+29112). Оновлено: 08:15 11.01.2022
Home / Війна / Підрив двох армійців на Донеччині: прокуратура відкрила справу за фактом недбалого ставлення до військової служби

Підрив двох армійців на Донеччині: прокуратура відкрила справу за фактом недбалого ставлення до військової служби

11/01/2022 15:10

За фактом підриву двох військовослужбовців на Донеччині українські правоохоронці відкрили кримнальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби. 

Про це у вівторок, 11 січня, повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

У відомстві нагадали, що інцидент стався у понеділок, 1о січня, на підконтрольній Україні території, поблизу населеного пункту Крута Балка Донецької області, під час робіт по відновленню мінно-вибухових загороджень.

“Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану)”, – йдеться в повідомленні.

Наразі прокурори та слідчі з’ясовують обставини трагедії. На місці події працюють прокурори, слідчо-оперативна група ТУ ДБР у м. Краматорську, експерти та спеціалісти вибухо-технічної служби ГУНП в Донецькій області.

Читайте також:
У зоні ООС від підриву загинули два українські воїни

Унікальних переглядів: 12
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Конгресмени США пропонують оголосити Україну країною “НАТО-плюс”: що це означає

Група республіканських конгресменів має намір внести законопроєкт, який оголошує Україну країною “НАТО-плюс” та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє “Голос Америки” у вівторок, 11 січня....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse