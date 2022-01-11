Підрив двох армійців на Донеччині: прокуратура відкрила справу за фактом недбалого ставлення до військової служби

За фактом підриву двох військовослужбовців на Донеччині українські правоохоронці відкрили кримнальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби.
Про це у вівторок, 11 січня, повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.
У відомстві нагадали, що інцидент стався у понеділок, 1о січня, на підконтрольній Україні території, поблизу населеного пункту Крута Балка Донецької області, під час робіт по відновленню мінно-вибухових загороджень.
“Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану)”, – йдеться в повідомленні.
Наразі прокурори та слідчі з’ясовують обставини трагедії. На місці події працюють прокурори, слідчо-оперативна група ТУ ДБР у м. Краматорську, експерти та спеціалісти вибухо-технічної служби ГУНП в Донецькій області.
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