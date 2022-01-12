Під Новотошківським поліг боєць 17 отбр Віктор Кучеренко

Старший солдат 17 отбр Віктор Кучеренко

Стало відоме ім’я військовослужбовця Збройних сил України, який загинув унаслідок ворожого обстрілу в районі селища Новотошківське Попаснянського району на Луганщині. Це старший солдат Віктор Кучеренко із 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.

Як передає “Новинарня“, ім’я загиблого назвала пресслужба Баштанської районної державної адміністрації.

Віктор Геннадійович Кучеренко народився 28 серпня 1993 року в селі Антонівка Новоодеського району на Миколаївщині. Навчався в Новолазарівській ЗОШ, згодом – у Казанківській гуманітарній гімназії, закінчив Казанківське СПТУ.

“Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які би змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Розділяємо разом із рідними та близькими цей біль, схиляємо голови та підтримуємо Вас у годину скорботи.… Вічна пам’ять та шана нашим Героям”, – йдеться в повідомленні Баштанської райдержадміністрації.

Старший солдат Кучеренко загинув 11 січня внаслідок ворожого обстрілу на Луганщині.

За даними пресцентру штабу операції Об’єднаних сил, упродовж минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в бік Новотошківського Луганської області.

За даними “Новинарні“, Віктор Кучеренко – четверта безповоротна бойова втрата ЗСУ в січні.

1 січня в харківському шпиталі помер військовослужбовець 95 одшбр Ігор Тичина, який був поранений кулею ворожого снайпера 27 грудня.

10 січня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в зоні проведення ООС на Донеччині загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Один із них – офіцер 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади Ілля Супрун.

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