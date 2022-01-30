На фронті – дев’ята доба без обстрілів з початку місяця

Фото: Стас Козлюк / Новинарня

Упродовж минулої доби, 29 січня, та станом на 7-му годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС у ранковому зведенні 30 січня.

За підрахунками “Новинарні“, відтак учора була дев’ята доба з початку січня, коли дотримувався “режим тиші”.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – сказано у зведенні.

Контекст

Як інформувала “Новинарня“, 22 грудня українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що на черговому засіданні ТКГ в форматі відеоконференції сторони досягнули порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів із посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року.

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписали спільну заяву щодо результатів засідання ТКГ 22 грудня, привітавши згоду щодо припинення вогню на Донбасі. При цьому ЗСУ запевнили “щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь”.

Без порушень “тиші” обійшлася вся доба 22 грудня. Однак наступного дня ворожі обстріли поновилися.

26 січня політичні радники лідерів “нормандської четвірки” на зустрічі в Парижі підтвердили домовленості щодо потреби припинення вогню.

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