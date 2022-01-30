Обстріл біля Станиці Луганської: поранено воїна ЗСУ

Фото: Стас Козлюк / "Новинарня"

Після двох з половиною діб “тиші” в зоні ООС знову зафіксовано обстріл. Поранено українського військового.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру командування операції Об’єднаних сил станом на 17:00 30 січня.

“Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості“, – сказано у зведенні.

“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – зазначили у штабі.

Контекст

Як інформувала “Новинарня“, 22 грудня українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що на черговому засіданні ТКГ в форматі відеоконференції сторони досягнули порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів із посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року.

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписали спільну заяву щодо результатів засідання ТКГ 22 грудня, привітавши згоду щодо припинення вогню на Донбасі. При цьому ЗСУ запевнили “щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь”.

Без порушень “тиші” обійшлася вся доба 22 грудня. Однак наступного дня ворожі обстріли поновилися.

26 січня політичні радники лідерів “нормандської четвірки” на зустрічі в Парижі підтвердили домовленості щодо потреби припинення вогню.

Станом на 30 січня з початку місяця без обстрілів з боку ворога обійшлося дев’ять діб.

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