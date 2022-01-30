Куля в “Старшій Едді”: застрягла під час обстрілу під Горлівкою, але не снайперська

Колаж: Новинарня

Перекладений українською збірник скандинавської міфології “Старша Едда” 2020 року видання справді прийняв на себе ворожу кулю під час обстрілу на передовій.

Однак постріл не був снайперським, і навряд чи можна говорити про “порятунок життя” нашого воїна – морського піхотинця.

Про це повідомляє “Новинарня” з посиланням на свідчення українських військових, отримані 30 січня.

Фейк чи неправильна інтерпретація?

Напередодні багато інформаційних видань поширили новину із заголовками в стилі “Дивовижний порятунок військового: книга зупинила кулю”, “Книга про скандинавську міфологію врятувала життя українському військовому” тощо. Про це писали сайти НВ, УНІАН, “Високий замок“, 24 та багато інших.

Їхні інтерпретації базувалися на дописі у фейсбуці, який зробив перекладач “Старшої Едди” Віталій Кривоніс.

“Старша Едда зупинила снайперську кулю. Більше ніхто не постраждав”, – написав він у ФБ 28 січня, додавши кілька фото пошкодженої книги.

На світлинах видно, як куля увійшла в обріз книги з “торцевого” боку й зупинилася між сторінок.

“Видавництво Жупанського”, яке видало “Старшу Едду”, відреагувало на новину про те, що книга “зупинила снайперську кулю”. “Якщо сам Одін за нас, то хто тоді проти нас? Або, навіть, якби ми не продали жодного примірника Старшої Едди, все одно це б вартувало того, щоб її видати. Слава нашим героям!” – ідеться в м на ФБ-сторінці видавництва.

А як насправді?

Як можна було побачити на фото, куля, яка застрягла в грубому томі – не снайперська, а калібру 7,62. Тобто, ймовірно, випущена зі звичайної автоматичної зброї.

Реальні обставини події в коментарі “Новинарні” описав пресофіцер 503-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ Олексій Годзенко.

“Тримав цю книжку в руках. В хату, де живуть бійці, летіли кулі під час одного із боєзіткнень. Реально ця куля зупинилася в цій книжці. Звісно, в цей момент її ніхто не читав, а книжка, як і воїни, перебувала в хаті“, – пояснив Годзенко.

Він зазначив, що боєзіткнення відбувалося в районі селища Верхньоторецьке, що неподалік від окупованої Горлівки на Донеччині.

Годзенко підтвердив, що куля залетіла на позицію 503-го батальйону морської піхоти, це трапилося близько двох місяців тому.

“Книжка лежала, здається, на тумбі. В кімнаті в цей момент дійсно знаходився один із бійців”, – розповів військовий.

Годзенко також підтвердив, що куля – калібру 7,62 мм.

Позиція перекладача

Цього ж дня перекладач Віталій Кривоніс пояснив ситуацію зі свого боку:

“1) Якби я знав, що зчиниться такий хайп, то ніколи в житті нічого б не оприлюднював.

2) Фото і дозвіл на публікацію я отримав від підписників свого тг-каналу Равенсфіорд. Також і мінімум подробиць, які виклав у дописі.

3) З допису не випливає, що книга безпосередньо врятувала когось, як уже подумали журналісти. Цих подробиць я напевно не знаю. Те, що книга зупинила кулю – фотофакт…” – написав перекладач, чий телеграм-канал присвячений скандинавтиці.

Про видання

“Старша Едда” (також “Семундова Едда”) – пам’ятка давньоісландської словесності, взірець класичного епосу, знаковий твір середньовічної європейської літератури.

В українському перекладі збірник уперше виданий 2020 року “Видавництвом Жупанського” (Київ).

Перекладач зі староісландської – Віталій Кривоніс, мешкає в Дніпрі.

Видання налічує 496 сторінок, має товщину 4,4 см (разом із твердою палітуркою).

“У стародавніх піснях, записаних приблизно 800 років тому в Ісландії, містяться основні наші знання зі скандинавської міфології. Величні картини створення і загибелі світу, пригоди Тора, Локі, Одіна, витівки тролів, битва Сіґурда з драконом Фафніром, кривава драма при дворі повелителя гунів Атлі – образи героїв і сюжети, що надихали й досі надихають письменників, композиторів, художників, режисерів, ба навіть розробників комп’ютерних ігор. Для кращого розуміння твору текст супроводжується примітками і коментарями та ілюстраціями Вільяма Коллінгвуда з англомовного видання «Старшої Едди» 1908 року”, – ідеться в анотації видавництва.

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