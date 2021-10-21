Окупанти під Верхньоторецьким завдали удару з повітря. Але вразили лише цивільних. ВІДЕО

Біля селища Верхньоторецьке, що неподалік від окупованої Горлівки на Донеччині, бойовики скинули з безпілотника вибухівку. Удар припав не на позиції ЗС України, а на цивільну інфраструктуру.

Про це “Новинарні” повідомили в пресслужбі 503-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ, який тримає оборону в цьому районі.

Пресофіцер підрозділу Олексій Годзенко розповів, що окупанти скинули з БПЛА не просто ВОГ, а ще й додаткові вражаючі елементи, надруковані на 3D-принтері. Їх зібрали для дослідження.

За його словами, уламками пошкоджено цивільний гараж.

Вибух зафіксувала одна з камер спостереження.

“Новинарня” змонтувала відео про це вогневе ураження:

У ранковому зведенні пресцентр командування ООС інформував, що “в районі населених пунктів Новоселівка Друга та Верхньоторецьке ворог застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-25”.

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