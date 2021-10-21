СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2701600 +22415
Летальні випадки:
62389 +546
Одужали:
2352835 +8036
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13781546 (+71841). Оновлено: 08:12 21.10.2021
Home / Війна / Окупанти під Верхньоторецьким завдали удару з повітря. Але вразили лише цивільних. ВІДЕО

Окупанти під Верхньоторецьким завдали удару з повітря. Але вразили лише цивільних. ВІДЕО

21/10/2021 10:25

Біля селища Верхньоторецьке, що неподалік від окупованої Горлівки на Донеччині, бойовики скинули з безпілотника вибухівку. Удар припав не на позиції ЗС України, а на цивільну інфраструктуру.

Про це “Новинарні” повідомили в пресслужбі 503-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ, який тримає оборону в цьому районі.

Пресофіцер підрозділу Олексій Годзенко розповів, що окупанти скинули з БПЛА не просто ВОГ, а ще й додаткові вражаючі елементи, надруковані на 3D-принтері. Їх зібрали для дослідження.

За його словами, уламками пошкоджено цивільний гараж.

Вибух зафіксувала одна з камер спостереження.

Новинарня” змонтувала відео про це вогневе ураження:

У ранковому зведенні пресцентр командування ООС інформував, що “в районі населених пунктів Новоселівка Друга та Верхньоторецьке ворог застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-25”.

Читайте також:
СБУ ідентифікувала російський бойовий безпілотник “Гранат-1”, який атакував позиції ЗСУ

Унікальних переглядів: 178
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ затримала агента ФСБ, що пройшов спецпідготовку серед бойовиків на Донбасі

У Вінницькій області правоохоронці викрили та затримали агента ФСБ Російської Федерації, який пройшов вишкіл у терористів на тимчасово окупованому Донбасі. Про це інформує пресцентр СБУ в четвер, 21 жовтня....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse