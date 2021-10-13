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СБУ ідентифікувала російський бойовий безпілотник “Гранат-1”, який атакував позиції ЗСУ

13/10/2021 12:23

Служба безпеки України звітує, що ідентифікувала безпілотник російського виробництва, який використовували для обстрілу позицій Збройних сил України російські гібридні структури на сході держави.

Про це в середу, 13 жовтня, інформує пресцентр СБ.

Зазначається, що цей літальний апарат перехопили на лінії розмежування. Бойовики використовували його для ведення розвідки та коригування обстрілу позицій українських військових.

“За даними експертизи, перехоплений літальний апарат є бойовим безпілотником “Гранат-1”, який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ”, – повідомляє пресцентр спецслужби.

Крім того, наголошують в СБУ, силовики передали на експертизу ще 2 ворожі безпілотники, які були перехоплені на лінії розмежування.

Триває розслідування за статтями ККУ: ч.ч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт); ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

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