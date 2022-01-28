Уся інформація про Рух опору – державна таємниця, – Командування ССО

Фото: пресслужба Командування ССО

Інформація про форми, методи і засоби виконання завдань руху опору становлять державну таємницю.

Про це увечері в четвер, 27 січня, заявили в пресслужбі Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Там нагадали, що законопроект №6302 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву” удосконалює та підвищує ефективність ведення руху опору.

“До державної таємниці парламентарі віднесли питання взаємодії Сил спеціальних операцій ЗСУ з іншими силами і засобами руху опору. Під час організації, підготовки, підтримання та виконання завдань руху опору у підпорядкування командувача ССО України переходять усі особи, в тому числі військовослужбовці та правоохоронці, залучені до проведення таких заходів”, – йдеться в повідомленні.

Також новий закон уточнює повноваження органів військового управління ЗС України, зокрема і Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, яке організовує та здійснює заходи з підготовки, ведення та підтримки руху опору, а також забезпечує контроль за їх виконанням.

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