СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3889488 +19118
Летальні випадки:
99443 +161
Одужали:
3591201 +5863
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17581514 (+58184). Оновлено: 08:15 25.01.2022
Home / Військо / Резніков відповів, як Україна протидіятиме ймовірному ракетному удару Росії

Резніков відповів, як Україна протидіятиме ймовірному ракетному удару Росії

25/01/2022 10:25

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає малоймовірним те, що Російська Федерація застосує ракетний удар по Україні під час ймовірного загострення безпекової ситуації.

Як передає “Новинарня“, свою думку він висловив під час ефіру “Свободи слова” у понеділок увечері, 24 січня.

Так, директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут запитав у міністра, як Україна планує протидіяти російському ракетному удару й “тотальній перевазі [РФ] у повітрі, яка фактично нівелює ту допомогу, яку ми сьогодні отримуємо від Заходу”.

Міністр на це відповів так:

“Пане Тарасе, не можу коментувати ваше питання, яке заряджене таким апокаліптичним настроєм, бо я абсолютно серйозно та свідомо не бачу потреби в тактиці Кремля завдавати нам бомбового чи ракетного удару. Навіть якщо припустити, що в Кремлі приймуть рішення на продовження ескалації, експансію, вторгнення, вони це не будуть робити. Тому що в мріях очільника Кремля те, що його будуть зустрічати на вулицях з квітами… Тому бомбардувати, обстрілювати ракетами немає сенсу, немає жодної логіки, бо він же ж хоче квіти побачити на вулицях перед своїми танками. Тому обговорювати це питання не вважаю доречним, вибачте – при всій повазі до вас особисто і до фонду “Повернись живим”, – сказав під час прямого включення міністр.

Читайте також:
Прошиває танк вогняними струменями: які ПТРК Україна отримала від Британії. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 315
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Ексглава ГУР Бурба заявляє, що за спростування інформації про “Вагнергейт” Банкова пропонувала йому посаду посла

Ексглава Головного управління розвідки Василь Бурба каже, що за спростування інформації про “Вагнергейт” Банкова пропонувала йому посаду посла. Про це він заявив у інтерв’ю “Українській правді”, котре опубліковане у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse