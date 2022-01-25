Резніков відповів, як Україна протидіятиме ймовірному ракетному удару Росії

Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає малоймовірним те, що Російська Федерація застосує ракетний удар по Україні під час ймовірного загострення безпекової ситуації.

Як передає “Новинарня“, свою думку він висловив під час ефіру “Свободи слова” у понеділок увечері, 24 січня.

Так, директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут запитав у міністра, як Україна планує протидіяти російському ракетному удару й “тотальній перевазі [РФ] у повітрі, яка фактично нівелює ту допомогу, яку ми сьогодні отримуємо від Заходу”.

Міністр на це відповів так:

“Пане Тарасе, не можу коментувати ваше питання, яке заряджене таким апокаліптичним настроєм, бо я абсолютно серйозно та свідомо не бачу потреби в тактиці Кремля завдавати нам бомбового чи ракетного удару. Навіть якщо припустити, що в Кремлі приймуть рішення на продовження ескалації, експансію, вторгнення, вони це не будуть робити. Тому що в мріях очільника Кремля те, що його будуть зустрічати на вулицях з квітами… Тому бомбардувати, обстрілювати ракетами немає сенсу, немає жодної логіки, бо він же ж хоче квіти побачити на вулицях перед своїми танками. Тому обговорювати це питання не вважаю доречним, вибачте – при всій повазі до вас особисто і до фонду “Повернись живим”, – сказав під час прямого включення міністр.

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