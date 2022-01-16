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США і Канада скоординували дії у стримуванні агресії РФ щодо України

16/01/2022 16:00

Заступники держсекретаря США Венді Шерман і міністра закордонних справ Канади Марта Морган у телефонній розмові домовились координувати дії у стримуванні агресії Росії щодо України.

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту Сполучених Штатів 15 січня.

Як відомо, раніше цього тижня Морган представляла Канаду на засіданні Ради НАТО-Росія в Брюсселі, а Шерман очолювала американську делегацію також на переговорах із росіянами в Женеві.

Дипломатки “пообіцяли продовжити тісну координацію для стримування подальшої російської агресії проти України”.

“Вони також закликали Росію до деескалації та підкреслили спільну відданість дипломатії. Вони погодилися, що будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну призведе до масштабних наслідків і серйозних витрат, включаючи скоординовані обмежувальні економічні заходи проти Російської Федерації”, – заявили в Держдепі.

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Як інформувала “Новинарня“, 17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо.
Згодом представники МЗС РФ висунули вимогу, аби НАТО “забирало манатки” зі Східної Європи й поверталося на рубежі, які були до 1997 року.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

10-13 січня в Женеві, Брюсселі та Відні відбулися переговори щодо російських вимог на рівнях США-РФ, НАТО-РФ та ОБСЄ. Однак вони були безрезультатними. Держави Альянсу в Брюсселі відмовили Росії в задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО, присутності військ Альянсу на його східному фланзі та деескалації навколо України. Росіяни ж не погодилися на деескалацію біля кордонів України та заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог.
При цьому США і НАТО заявили про готовність до нової зустрічі з Росією в рамках дипломатичного діалогу.

На цьому тлі США заявляють про готовність застосувати проти РФ “небачені досі” санкції та ухвалили рішення про додаткову військову допомогу Києву в розмірі 200 млн доларів.

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