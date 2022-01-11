Нетверезий полковник одеської поліції хотів “домовитися” з патрульними, які його зупинили. ВІДЕО

Скріншот із відео

Нетверезий начальник управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області В’ячеслав Єфтеній, якого зупинили патрульні у Чернівецькій області, намагався “домовитися” і правоохоронцями.

Інцидент стався вночі 8 січня. У пресслужбі чернівецької поліції інформацію про випадок підтвердили, пише видання “Захід.нет”.

На відео із камер патрульних Єфтеній зізнається, що сів п’яним за кермо свого позашляховика Mercedes G 63 AMG.

Він каже, що має звання полковника та знайомий із керівництвом правоохоронців. Зокрема, він називав прізвище “Жуков” і заявив, що розраховує на лояльність правоохоронців, оскільки він колега.

Також він попросив його не “оформляти” і повідомив, що сам у подібних ситуаціях відпускав людей, щоб вони не “сиділи” та закликав патрульних вимкнути камери, щоб “поговорити”.

У авто разом із ним перебувала, за словами правоохоронця, твереза дружина. На питання, чому її він не посадив за кермо, Єфтеній відповів, що вона не знає місцевості.

Нетверезого правоохоронця зупинили через проїзд на заборонний знак, але під час розмови у нього виявили ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Єфтеній відмовився проходити тест на стан алкогольного сп’яніння.

За цим фактом поліцейські оформили протоколи за ч. 1 ст. 122 (проїзд на заборонний знак) та ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

За інформацією одеського видання “Думская”, Єфтеній був за кермом нового Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, вартістю близько 200 тис. євро, який не вказаний у його декларації.

У Нацполіції Одеси заявляють, що зараз Єфтеній перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

Раніше Єфтеній був заступником начальника волинського управління боротьби з організованою злочинністю, згодом очолював житомирське і рівненське управління боротьби з організованою злочинністю.

У 2016 році він не потрапив під переатестацію. Спочатку правоохоронець пішов на лікарняний, пізніше атестаційна комісія рекомендувала його звільнити, але той через суд оскаржив це рішення і повернувся на службу.

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