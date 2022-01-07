Печерський суд безпідставно арештував “Прямий” і “5-й канал”, – “ЄС”

У справі про державну зраду Печерський райсуд Києві арештував не лише майно Петра Порошенка, а телеканали “Прямий” та “5-й”, які з осені йому не належать.

Про це йдеться в заяві партії “Європейська солідарність” від 6 січня.

“Показово, що незаконне рішення про арешт майна Порошенка винесла суддя [Віта] Бортницька з явним конфліктом інтересів, бо одіозний заступник голови офісу Зеленського Олег Татаров свого часу був її науковим керівником при захисті дисертації. І, очевидно, не розставшись із цією роллю, по цей день керує її діяльністю.

Крім майна Порошенка, суддя Бортницька (…) заарештувала активи «Прямого» та «5-го каналу». Це чітко показує, що в першу чергу режим Зеленського прагне покласти край свободі слова, унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі”, – сказано в заяві “ЄС”.

У партії Порошенка заявили, що ще з листопада 2020 року “всім добре відомо: канали не належать Порошенку”.

“Але це не заважає Офісу президента накладати на них арешт, демонструючи повний правовий «бєспрєдєл» і свої справжні наміри – зачистити інформаційний простір країни”, – наголосили в опозиційній партії.

Як інформувала “Новинарня“, 23 вересня 2021 року Верховна Рада прийняла закон про олігархів. Президент Зеленський підписав його 5 листопада.

Згідно із законом, одним із критерієм для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ.

У зв’язку з цим Петро Порошенко продав корпоративні права на телеканали “Прямий” та “5-й канал” новому медіахолдингу “Вільні медіа”, який створили медійники цих каналів та наближені до Порошенка політики й управлінці.

На каналах заявили, що закон про олігархів “спрямований на боротьбу з неугодними ЗМІ та демократичними опозиційними силами”.

Нагадаємо, після оголошення підозри у справі про держзраду Петро Порошенко виїхав за кордон. Він заявив, що повернеться 17 січня.

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