СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3689291 +6632
Летальні випадки:
96896 +187
Одужали:
3500941 +9148
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16898750 (+32812). Оновлено: 08:17 06.01.2022
Home / Україна / Межа закону / Печерський суд безпідставно арештував “Прямий” і “5-й канал”, – “ЄС”

Печерський суд безпідставно арештував “Прямий” і “5-й канал”, – “ЄС”

07/01/2022 00:42

У справі про державну зраду Печерський райсуд Києві арештував не лише майно Петра Порошенка, а телеканали “Прямий” та “5-й”, які з осені йому не належать.

Про це йдеться в заяві партії “Європейська солідарність” від 6 січня.

“Показово, що незаконне рішення про арешт майна Порошенка винесла суддя [Віта] Бортницька з явним конфліктом інтересів, бо одіозний заступник голови офісу Зеленського Олег Татаров свого часу був її науковим керівником при захисті дисертації. І, очевидно, не розставшись із цією роллю, по цей день керує її діяльністю.

Крім майна Порошенка, суддя Бортницька (…) заарештувала активи «Прямого» та «5-го каналу». Це чітко показує, що в першу чергу режим Зеленського прагне покласти край свободі слова, унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі”, – сказано в заяві “ЄС”.

У партії Порошенка заявили, що ще з листопада 2020 року “всім добре відомо: канали не належать Порошенку”.

“Але це не заважає Офісу президента накладати на них арешт, демонструючи повний правовий «бєспрєдєл» і свої справжні наміри – зачистити інформаційний простір країни”, – наголосили в опозиційній партії.

Як інформувала “Новинарня“, 23 вересня 2021 року Верховна Рада прийняла закон про олігархів. Президент Зеленський підписав його 5 листопада.
Згідно із законом, одним із критерієм для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ.
У зв’язку з цим Петро Порошенко продав корпоративні права на телеканали “Прямий” та “5-й канал” новому медіахолдингу “Вільні медіа”, який створили медійники цих каналів та наближені до Порошенка політики й управлінці.
На каналах заявили, що закон про олігархів “спрямований на боротьбу з неугодними ЗМІ та демократичними опозиційними силами”.

Нагадаємо, після оголошення підозри у справі про держзраду Петро Порошенко виїхав за кордон. Він заявив, що повернеться 17 січня.

Читайте також:
ДБР спростовує інформацію про відкликання із суду клопотання про арешт Порошенка

Унікальних переглядів: 20
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Печерський суд безпідставно арештував “Прямий” і “5-й канал”, – “ЄС”

У справі про державну зраду Печерський райсуд Києві арештував не лише майно Петра Порошенка, а телеканали “Прямий” та “5-й”, які з осені йому не належать. Про це йдеться в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse