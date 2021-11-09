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Стали відомі нові співвласники “Прямого” і “5 каналу”

09/11/2021 08:48

У складі співзасновників компанії “Вільні медіа”, яка купила “Прямий” і 5 “канал”, є юридичні особи самих “Прямого” та “5 каналу”, а також низка політиків і медійників.

Про це з посиланням на інформацію в державному реєстрі пише “Детектор медіа”.

По 9% у ТОВ “Вільні медіа” мають: 

  • ведучі “5 каналу” Лариса Губіна і Яна Конотоп;
  • шефредактор каналу Володимир Мжельський;
  • народні депутатки від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко та Вікторія Сюмар, народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв;
  • прессекретар Петра Порошенка Святослав Цеголко;
  • народна депутатка від «Європейської солідарності» та колишня прессекретарка Петра Порошенка Ірина Фріз;
  • журналістка Прямого каналу Світлана Глуховська;
  • колишній народний депутат від Блоку Петра Порошенка Дмитро Жданов, який також був помічником Порошенка.

По 5% належить ТОВ “Телеканал Прямий” та підприємству з іноземними інвестиціями у формі ТОВ “Телерадіокомпанія НБМ” (одна з компаній-власників ліцензії 5 каналу). Згідно з реєстром, кінцевим бенефіціарним власником і першої, і другої є Петро Порошенко.

Фінансових подробиць угоди немає. Зважаючи на дані Єдиного державного реєстру, розмір статутного капіталу медіагрупи складає 10 000,00 гривень.
“Вільні медіа” повідомили, що придбання каналів було здійснено за ринковою ціною.

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