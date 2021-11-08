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“5 канал” і “Прямий” об’єдналися та створили новий медіа-холдинг

08/11/2021 19:32

“5 канал” і “Прямий” об’єдналися і створили новий медіа-холдинг “Вільні медіа”, який придбав 100% корпоративних прав у обох телеканалів.

Про це йдеться у спільній заяві каналів у понеділок, 8 листопада.

“7 листопада 2021 року набрав чинності неконституційний закон Зеленського про, начебто, боротьбу з олігархами. Ні для кого не секрет, що цей закон спрямований на боротьбу не з олігархами, а з неугодними ЗМІ та демократичними опозиційними силами. Прийняттям цього закону команда Зеленського хоче включити ручний режим управління та отримати важелі тиску на незалежні ЗМІ. Усвідомлюючи небезпеку, що створює цей закон для подальшого фінансування та діяльності незалежних ЗМІ та опозиційних демократичних сил, у минулу п’ятницю ми створили новий медіа-холдинг “Вільні медіа”. Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами”, – йдеться в заяві.

Зазначається, що додаткові 10% акцій холдингу відведено під участь усього трудового колективу медіа.

“Підкреслюємо, що таким чином трудові колективи є найбільшим акціонером. Відповідно до вимог антикорупційного законодавства, народні депутати відразу ж передали свої акції в управління телеканалам, тобто знову таки їх трудовим колективам. Таким чином вони повністю дотрималися вимог законодавства щодо усунення конфлікту інтересів та забезпечили, що політики не зможуть чинити жодного тиску на менеджмент каналів чи їх редакційну раду або у будь-який спосіб впливати на редакційну та інформаційну політику каналів”, – наголошують у заяві медійники.

Придбання було здійснено “за ринковою ціною”.

Нові власники “Вільних медіа” найближчим часом укладуть з каналами угоду про невтручання в редакційну політику.

“Важливо також, що документи Угоди прямо передбачають заборону Петру Порошенку будь-яким чином впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль щодо “Вільних медіа”, – резюмовується в заяві.

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