Англомовне видання про Україну Kyiv Post припиняє існування. Колектив виступив зі зверненням

Фото з ФБ Анни Миронюк

Незалежне англомовне видання про Україну Kyiv Post припинило існування

Про це в понеділок, 8 листопада, написала на ФБ журналістка Kyiv Post Анна Миронюк. Вона також опублікувала заяву-звернення колективу.

Зазначається, що зранку 8 листопада співробітники видання прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено.

“Ще три тижні тому власник Kyiv Post, одеський забудовник Аднан Ківан, заявляв, що має інші плани – розширити Kyiv Post та запустити україномовне медіа під брендом видання. Тоді ця новина, а також призначення на керівну посаду людини, пов’язаної з власником, стали несподіванкою для редакції. Ми вбачали ризики в обраному Аднаном Ківаном форматі розширення видання та розцінювали це, як втручання в редакційну політику. Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника”, – йдеться в зверненні медіаколективу.

“Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post та перезапустити його вже за місяць з новою командою. Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів”, – наголошують медійники.

Журналісти нагадують, що для міжнародної спільноти Kyiv Post був основним джерелом новин протягом 26 років, “зразком високих професійних та етичних журналістських стандартів”.

“Саме тому кожен президент та кожен уряд намагалися чинити тиск на Kyiv Post. Та попри це жоден власник не закривав газету. Аднан Ківан і сам обіцяв зберегти незалежність видання, коли купував його у 2018. “Я високо ціную роботу журналістів Kyiv Post та збираюсь зберегти редакційну незалежність” – сказав тоді Ківан. Сьогодні ми запропонували йому продати газету або передати торговельну марку Kyiv Post до рук редакції. Він не погодився. Ми закликаємо наших читачів, рекламодавців, бізнесменів, дипломатів, міжнародні організації та всіх, хто обстоює принципи незалежної журналістики, підтримати нас”, – резюмував колектив.

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