СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3088501 +13068
Летальні випадки:
72557 +473
Одужали:
2520956 +8200
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14876584 (+29497). Оновлено: 08:18 07.11.2021
Home / Україна / Англомовне видання про Україну Kyiv Post припиняє існування. Колектив виступив зі зверненням

Англомовне видання про Україну Kyiv Post припиняє існування. Колектив виступив зі зверненням

08/11/2021 18:53

Незалежне англомовне видання про Україну Kyiv Post припинило існування

Про це в понеділок, 8 листопада, написала на ФБ журналістка Kyiv Post Анна Миронюк. Вона також опублікувала заяву-звернення колективу.

Зазначається, що зранку 8 листопада співробітники видання прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено.

“Ще три тижні тому власник Kyiv Post, одеський забудовник Аднан Ківан, заявляв, що має інші плани – розширити Kyiv Post та запустити україномовне медіа під брендом видання. Тоді ця новина, а також призначення на керівну посаду людини, пов’язаної з власником, стали несподіванкою для редакції. Ми вбачали ризики в обраному Аднаном Ківаном форматі розширення видання та розцінювали це, як втручання в редакційну політику. Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника”, – йдеться в зверненні медіаколективу.

“Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post та перезапустити його вже за місяць з новою командою. Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів”, – наголошують медійники.

Журналісти нагадують, що для міжнародної спільноти Kyiv Post був основним джерелом новин протягом 26 років, “зразком високих професійних та етичних журналістських стандартів”.

“Саме тому кожен президент та кожен уряд намагалися чинити тиск на Kyiv Post. Та попри це жоден власник не закривав газету. Аднан Ківан і сам обіцяв зберегти незалежність видання, коли купував його у 2018. “Я високо ціную роботу журналістів Kyiv Post та збираюсь зберегти редакційну незалежність” – сказав тоді Ківан. Сьогодні ми запропонували йому продати газету або передати торговельну марку Kyiv Post до рук редакції. Він не погодився. Ми закликаємо наших читачів, рекламодавців, бізнесменів, дипломатів, міжнародні організації та всіх, хто обстоює принципи незалежної журналістики, підтримати нас”, – резюмував колектив.

Читайте також:
“Українську правду” купив Томаш Фіала з Dragon Capital

Унікальних переглядів: 347
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

До Медведчука в гості приїздили німецькі депутати від ультраправої партії, які виправдовували нацизм

Німецькі депутати зустрілися з головою політради партії “Опозиційна платформа – За життя”, нардепом, підозрюваним у державній зраді Віктором Медведчуком у нього вдома. Про візит, який відбувся на початку листопада,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse