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“Коктейль Молотова” в посольство РФ в Львові кинув колишній мешканець Горлівки, – Данілов

30/12/2021 22:55

Чоловік, який кинув пляшку з “коктейлем Молотова” в огорожу Генерального консульства Росії у Львові, не має стосунку до якихось громадських рухів.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання.

“У Львові відбулася певна подія, коли суміш кидали в бік установи, яка має відношення до РФ. Наші всі служби дуже швидко відпрацювали це питання. Людина, яка це робила, не має стосунку до жодного руху, це людина з окупованих територій, безпосередньо – з міста Горлівки. Він затриманий, з ним відпрацьовують”, – зауважив Данілов.

“Такі речі періодично трапляються, але МВС, СБУ, контррозвідка ці питання відпрацьовують”, – додав секретар РНБО.

Він також натякнув, що чоловік, який пожбурив у консульство держави-агресора “коктейль Молотова”,  керувався особистими мотивами.

За словами Данілова, “такі ситуації інколи трапляються”, але українські правоохоронні органи, в тому числі Служба безпеки й контррозвідники, “усі ці питання відпрацьовують”.

Данілов підкреслив, що для Росії дестабілізація ситуації в Україні є головним питанням, над яким росіяни “дуже наполегливо працюють”.

Але на даний момент, як запевнив секретар РНБО, “подібних питань із дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні немає”.

У Національній поліції в коментарі виданню “Українська правда” повідомили, що ймовірного зловмисника

Також він додав, що такі ситуації інколи трапляються, але українські правоохоронні органи, в тому числі Служба безпеки й контррозвідники, “усі ці питання відпрацьовують”.

Данілов підкреслив, що зараз подібних питань з дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні немає.

Секретар РНБО наголосив, що для РФ дестабілізація ситуації в Україні є головним питанням, над яким росіяни “дуже наполегливо працюють”.

Як повідомили “Українській правді” в Національній поліції України, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 24 грудня поліція Львівщини повідомила, що невідомі кинули пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Росії у Львові.

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Україна

“Коктейль Молотова” в посольство РФ в Львові кинув колишній мешканець Горлівки, – Данілов

Чоловік, який кинув пляшку з “коктейлем Молотова” в огорожу Генерального консульства Росії у Львові, не має стосунку до якихось громадських рухів. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на...

Війна з Росією

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