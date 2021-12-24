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У Львові в паркан Генконсульства РФ кинули “коктейль Молотова”

24/12/2021 12:51

Уночі у Львові невідомі кинули пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в п’ятницю, 24 грудня.

Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Поліцейські встановлюють обставини події та особу зловмисника.

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