Міністр оборони нагородив опального генерала Марченка

Генерал Дмитро Марченко. Фото: Новинарня

Міністр оборони України Олексій Резніков нагородив генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка медаллю “Ветеран служби”.

Відповідний наказ датований 22 листопада 2021 року.

“Ось і дослужився! 25 календарних років вислуги”, – написав на сторінці у ФБ сам Марченко.

Він також опублікував фото самої нагороди.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, бойового генерала, ветерана 79 одшбр Дмитра Марченка і чотирьох його підлеглих Держбюро розслідувань підозрює в причетності до закупівлі неякісних бронежилетів “Корсар” навесні 2019 року.

Марченку інкримінують ч. 2 ст. 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч. 3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

За часів президента Порошенка “Марчелло” очолював Головне управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, яке забезпечувало одразу кілька реформ у війську (уніформа і матзабезпечення, харчування, айдентика).

11 листопада 2019 року Печерський суд узяв Марченка під варту із непідйомною заставою понад 76 млн грн.

Подібні застави було призначено ще двом офіцерам ГУРСМЗ (першому заступнику начальника ГУРСМЗ полковнику Сергієві Почтаренку та заступнику начальника управління розвитку продовольчого забезпечення підполковнику Михайлу Каморянському), а двох військових (капітана Ольгу Капінус та підполковника Василя Саковця) відправили під нічний домашній арешт.

28 листопада рішенням апеляційного суду заставу генералу Марченку зменшили до 20 млн грн.

Рішення про арешти судді ухвалювали незважаючи на клопотання про взяття військових на поруки від героїв України, народних депутатів та учасників бойових дій. На захист генерала Марченка і його підлеглих став зокрема начальник Патрульної поліції України, “кіборг” Євгеній Жуков “Маршал”.

11 грудня Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід Почтаренку: з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 12 грудня таке саме рішення було прийнято щодо Каморянського. Відтак у СІЗО (замість гауптвахти) залишався лише генерал Марченко.

Його прибічники називали це політичною розправою. Вони оголосили збір коштів на заставу, щоб бойовий офіцер вийшов із Лук’янівського СІЗО.

Станом на вечір 16 грудня було зібрано понад 1,5 млн грн. Після цього на благодійному концерті гурту OT VINTA в Києві Петро Порошенко оголосив, що їхня родина внесе решту суми до 20 мільйонів. Загальна сума була перерахована, і 17 грудня Дмитро Марченко вийшов із СІЗО під заставу в розмірі 20 млн грн.

У Міністерстві оборони в листопаді 2019-го створили спеціальну комісію з перевірки якості бронежилетів та вже провели перше дослідження. До складу комісії увійшов народний депутат України, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, “кіборг” Роман Костенко. Зразки зберегли захисні властивості та не відбулось пробиття захисного шару. За словами Костенка, всі вимоги, які могли перевірити працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України, відповідають технічним умовам, закладеним у договорі.

Раніше, 26 червня, слідчі ДБР провели обшуки в ГУРСМЗ Марченка. Директор Державного бюро розслідувань Романн Труба заявив, що було вилучено 11 тисяч нібито неякісних бронежилетів від компанії “Темп 3000”, закуплені за завищеними цінами: за висновком слідчих, вони втрачають захисні якості при дощуванні.

За версією слідства, дії “злочинної групи” з ГУРСМЗ ЗСУ завдали шкоди державі на суму близько 100 млн грн та поставили під загрозу здоров’я й життя військовослужбовців.

ДБР також повідомило про підозру також заступнику директора компанії-постачальника.

Надалі Марченко вже не служив у ГУРСМЗ.

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