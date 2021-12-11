У Польщі оприлюднили розмову офіцера спецслужб Білорусі з авіадиспетчером, що посадив літак із Протасевичем. ВІДЕО

Роман Протасевич. Фото: "Радіо Свобода"

У Польщі оприлюднили розмову офіцера білоруських спецслужб із диспетчером мінського летовища Олегом Галеговим.

Йдеться про інцидент, коли військовий наказав посадити в Білорусі літак Ryanair рейсу Афіни – Вільнюс із опозиційним блогером Романом Протасевичем на борту.

Як передає “Новинарня“, відео з доказами опублікував речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин у фейсбуці.

За даними польських спецслужб, за 30 хвилин після того, як в аеропорту Мінська почав працювати диспетчер Олег Галегов, до кімнати диспетчерів увійшов офіцер білоруських спецслужб.

Він сказав Галегову та другому диспетчеру про те, що на борту літака є бомба, тож він має приземлитися в аеропорту Мінська.

Для зв’язку з літаком Ryanair створили окрему частоту, щоби розмова не була чутна екіпажам інших суден.

Диспетчер повідомив пілоту, що, за інформацією спецслужб, на борту може бути бомба, і рекомендував літаку здійснити посадку в Мінську.

На записі чути голос люди, яка підказує диспетчеру, що відповідати на питання пілота. Зокрема диспетчер передає, що код небезпеки “червоний”.

Зазначається, що літак Ryanair, який прямував до Вільнюса, скерували в бік Мінська, хоча до входу в повітряний простір Литви залишалося дві хвилини.

Нагадаємо, авіадиспетчер мінського летовища, який брав участь в посадці рейсу Ryanair з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем на борту, влітку 2021 року разом із мігрантами перейшов білорусько-польський кордон.

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Як писала “Новинарня“, 23 травня білоруські силовики затримали ексредактора опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що здійснював рейс із грецьких Афін до литовського Вільнюса.

Для цього Білорусь підняла в повітря військовий винищувач і змусила літак здійснити посадку в Мінську, хоча лайнер був ближче до Вільнюса. Усіх пасажирів змусили вийти й кілька годин обшукували та не пускали назад у літак. Зрештою повітряному судну дозволили вилетіти в аеропорт призначення.

Протасевичу інкримінують організацію масових заворушень у Білорусі. Також з’ясувалося, що він, крім іншого, перебував на Донбасі в зоні АТО на боці полку “Азов”.

Крім Протасевича, була затримана його дівчина Софія Сапега, яка разом із ним літала на відпочинок у Грецію. За даними Європейського гуманітарного університету, розташованого у Вільнюсі, де вона навчається, Софія – громадянка Росії. Їй інкримінують організацію масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок, а також розпалювання соціальної ворожнечі.

Імовірно, повідомлення про мінування літака, на підставі якого лайнер посадили в Мінську, інспірувало КДБ Білорусі у співпраці з російськими спецслужбами.

Примусова посадка іноземного літака в Білорусі викликала різке засудження у США, Євросоюзі та в МЗС України. Польща і Литва назвали її “актом державного тероризму”. Після цього Україна та захід почали вдаватися до санкцій проти Білорусі та закривати авіасполучення.

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