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Авіадиспетчер мінського аеропорту заявив, що посадка літака з Протасевичем була операцією спецслужб Білорусі, – NYT

08/12/2021 21:48

Авіадиспетчер мінського летовища, який брав участь в посадці рейсу Ryanair з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем на борту, влітку 2021 року разом із мігрантами перейшов білорусько-польський кордон.

Про це в середу, 8 грудня, інформує The New York Times.

Він заявив, що посадка літака рейсу Афіни – Вільнюс була операцією білоруських спецслужб.

Видання пише, що диспетчер надав докази разом із своєю заявою. Зазначається, що екіпажу літака з Романом Протасевичем і Софією Сапегою на борту повідомили про несправжню загрозу вибуху.

Речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин повідомив про отримання чиновниками звіту “прямого свідка подій на диспетчерській вишці”.

Про свідчення диспетчера NYT стало відомо від європейських служб безпеки, які висловили бажання залишитися анонімними, адже вони “не уповноважені обговорювати конфіденційну інформацію”.

За словами Жарина, офіцер білоруського КДБ під час операції із посадки літака перебував у диспетчерській і “у вирішальну мить взяв під контроль авіадиспетчерську службу”.

Протягом усього інциденту білоруський офіцер “підтримував постійний телефонний контакт із кимсь, кому він повідомляв усі поточні події щодо літака”.

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Як писала “Новинарня“, 23 травня білоруські силовики затримали ексредактора опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що здійснював рейс із грецьких Афін до литовського Вільнюса.
Для цього Білорусь підняла в повітря військовий винищувач і змусила літак здійснити посадку в Мінську, хоча лайнер був ближче до Вільнюса. Усіх пасажирів змусили вийти й кілька годин обшукували та не пускали назад у літак. Зрештою повітряному судну дозволили вилетіти в аеропорт призначення.
Протасевичу інкримінують організацію масових заворушень у Білорусі. Також з’ясувалося, що він, крім іншого, перебував на Донбасі в зоні АТО на боці полку “Азов”.
Крім Протасевича, була затримана його дівчина Софія Сапега, яка разом із ним літала на відпочинок у Грецію. За даними Європейського гуманітарного університету, розташованого у Вільнюсі, де вона навчається, Софія – громадянка Росії. Їй інкримінують організацію масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок, а також розпалювання соціальної ворожнечі.
Імовірно, повідомлення про мінування літака, на підставі якого лайнер посадили в Мінську, інспірувало КДБ Білорусі у співпраці з російськими спецслужбами.
Примусова посадка іноземного літака в Білорусі викликала різке засудження у США, Євросоюзі та в МЗС України. Польща і Литва назвали її “актом державного тероризму”. Після цього Україна та захід почали вдаватися до санкцій проти Білорусі та закривати авіасполучення.

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