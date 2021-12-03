8-ий полк ССО продовжив флешмоб до 30-річчя ЗСУ. ВІДЕО

Військовослужбовці 8-го окремого полку спеціального призначення ім. Ізяслава Мстиславовича продовжили флешмоб 30 Byrpee Challeng з нагоди 30-ї річниці ЗСУ.
Відео з виконанням цієї вправи опублікувала пресслужба військової частини в п’ятницю, 3 грудня.
“8-ка” прийняла естафету від Факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення Військової академії м. Одеса.
Передали естафету 140-му центру спеціального призначення.
Читайте також:
Очаківські “морські котики” започатковують флешмоб до 30-річчя Збройних сил. ВІДЕО
Морпіхи в пустелі: 36 обрмп продовжила флешмоб до 30-річчя ЗСУ. ВІДЕО
Одеська військова академія долучилася до флешмобу з нагоди 30-річчя ЗСУ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!