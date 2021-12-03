8-ий полк ССО продовжив флешмоб до 30-річчя ЗСУ. ВІДЕО

Скріншот із відео

“8-ка” прийняла естафету від Факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення Військової академії м. Одеса.

Відео з виконанням цієї вправи опублікувала пресслужба військової частини в п’ятницю, 3 грудня.

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