Одеська військова академія долучилася до флешмобу з нагоди 30-річчя ЗСУ

Столтенберг закликав не плутати підтримку України й захист союзників із НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не плутати підтримку альянсом своїх країн-членів у межах договору та допомогу партнерам, таким як Україна. Про це він заявив у вівторок, 30 листопада,...