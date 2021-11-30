Одеська військова академія долучилася до флешмобу з нагоди 30-річчя ЗСУ

Курсанти факультету підготовки спеціалістів та Сил спеціальних операцій прийняли естафету “30 Burpee Challenge” з нагоди 30-річчя Збройних сил України.
Відео поширила пресслужба військової академії Одеси 28 листопада.
Естафету військові прийняли від 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.
Виклик передали 8-му полку спеціального призначення ССО та 131-му окремому розвідувальному батальйону.
Відео з виконання естафети 3-м полком ССО:
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