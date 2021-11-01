Морпіхи в пустелі: 36 обрмп продовжила флешмоб до 30-річчя ЗСУ. ВІДЕО

Скріншот із відео

36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського продовжила флешмоб, присвячений 30-ій річниці із Дня створення Збройних сил України. Відповідне відео пресслужба військової частини поширила у понеділок, 1 листопада. Естафету морпіхи прийняли від військовослужбовців 73 морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого, які й започаткували флешмоб #30_Burpee_Challenge. Сила вільних людей. “Разом ми демонструємо єдність та відданість Українському народові та нашій Батьківщині”, – наголосили в 36-ій бригаді. Вправу військові виконують в пустелі, ймовірно – на своєму відомчому полігоні на Олешківських пісках в Херсонській області. Естафету передали далі – 35-ій окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук