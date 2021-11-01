Морпіхи в пустелі: 36 обрмп продовжила флешмоб до 30-річчя ЗСУ. ВІДЕО

36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського продовжила флешмоб, присвячений 30-ій річниці із Дня створення Збройних сил України.
Відповідне відео пресслужба військової частини поширила у понеділок, 1 листопада.
Естафету морпіхи прийняли від військовослужбовців 73 морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого, які й започаткували флешмоб #30_Burpee_Challenge. Сила вільних людей.
“Разом ми демонструємо єдність та відданість Українському народові та нашій Батьківщині”, – наголосили в 36-ій бригаді.
Вправу військові виконують в пустелі, ймовірно – на своєму відомчому полігоні на Олешківських пісках в Херсонській області.
Естафету передали далі – 35-ій окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.
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