Киву не позбавляли ступеня кандидата наук, бо й не присуджували його, – МОН

Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива. Фото: "24 канал"

Народного депутата від “Опозиційної платформи – За життя” Іллю Киву не позбавляли ступеня кандидата наук, адже не присуджували його.

Про це інформує “Радіо Свобода” із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

“Станом на 23 листопада 2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління”, – ідеться у відповіді на запит.

Нещодавно Кива стверджував, що його позбавили наукового ступеня, і називав це формальним приводом для його дискредитації.

У червні 2021 року МОН повідомляло, що здійснює перевірку матеріалів щодо надання Киві ступеня кандидата наук.

Нагадаємо, 26 квітня народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію – “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)”.

Захист відбувався в Києві у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.

22 березня 2021 року на сайті Міністерства освіти та науки України було оприлюднено повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, серед яких робота народного депутата Іллі Киви.

Науковим керівником праці став доктор наук із державного управління, професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації “Центр досліджень проблем публічного управління” Володимир Гурковський.

Як інформувала “Новинарня“, 15 жовтня скандальний народний депутат від проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива на річницю вбивства Степана Бандери проголосив себе “лідером антифашистського руху” і в публічному місці випустив у повітря кілька черг із автоматичної зброї, якою заборонено володіти цивільним особам.

26 жовтня стало відомо, що за цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

Через місяць після інциденту міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що Киву позбавили права на нагородну зброю через “негідну поведінку і дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені українського народу”.

18 листопада Ілля Кива здав два нагородні пістолети – Glock-19 та АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у Києві.

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