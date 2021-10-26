Проти Киви порушили справу через стрілянину з автомата, – Венедіктова

Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива

Щодо народного депутата від “Опозиційної платформи – За життя” Іллі Киви відкрито кримінальне провадження через стрілянину з автомата.

Про це у вівторок, 26 жовтня, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова під час спільної наради керівників правоохоронних та інших держорганів, передає “Слово і діло”.

“Щодо народного депутата у нас є справи, і їх, у принципі, щодо цього народного депутата є досить багато. Я не можу щодо кожного внесення до ЄРДР виходити і про щось говорити та коментувати. Коли в схожих справах йде залучення, у нас має бути хоча б експертиза. Без них нема про що говорити. Коли я маю хоча би проміжний результат, то я про це говорю”, – сказала вона.

Також на уточнювальне запитання, чи порушено справу саме за цим фактом, Венедиктова ствердно відповіла. І додала, що коли справа дійде до висування підозри Киві, вона тоді скаже, за якою кваліфікацією підписано підозру.

“А на сьогодні це передчасне питання”, – підсумувала вона.

Нагадаємо, 15 жовтня скандальний народний депутат від проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива на річницю вбивства Степана Бандери проголосив себе “лідером антифашистського руху” і в публічному місці випустив у повітря кілька черг із автоматичної зброї, якою заборонено володіти цивільним особам.

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