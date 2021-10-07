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Нардеп Кива привітав Путіна з днем народження. Військовий ЗСУ вимагає реакції правоохоронців

07/10/2021 19:33

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива привітав президента Росії Володимира Путіна з днем народження. Сьогодні йому виповнюється 69 років.

На відео-ролику, розміщеному на Telegram-каналі депутата, Кива бажає лідеру держави-агресора “здоров’я, сил і Божого благословення”.

Запис, йомовірно, зроблено в коридорах Верховної Ради.

“Сьогодні я хочу привітати лідера, дійсно лідера своєї нації і дружнього нам народу Володимира Володимировича Путіна … Ви дійсно та людина, яка повернули своїй країні і своєму народові колишню велич і повагу в усьому світі. Ви та людина, яка пишете нову історію слов’янського світу і єдності. Ви захищаєте мораль, віру. Ви той, чиє ім’я записано в історію людства, як ім’я великого правителя. Нехай прибуде з вами сила”, – говорить Кива.

Разом з тим, військовослужбовець Збройних сил України і блогер Анатолій Штефан вважає це привітання “підривною діяльністю” і натякає, що має бути реакція правоохоронних органів.

“Записувати привітання з днем народження людину, яка винна в тисячах смертей кращих синів та доньок українського народу… депутатом Верховної Ради України вважаю не те що неприпустимим, а навіть слів не можу підібрати, щоб це описати. Є межа між демократією і свободою слова та деструктивною і провокаційною діяльністю на повалення Державного устрою та конституційного ладу Держави. Реваншу не буде, навіть не сумнівайтеся. Якщо правоохоронні органи не відреагують на цю підривну діяльність – відреагує спільнота”, – висловився на ФБ-сторінці Штефан.

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