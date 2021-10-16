“Підгорає” від Бандери: в річницю вбивства лідера ОУН скандальний нардеп Кива стріляв з автомата в парку

Скандальний народний депутат України від проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива на річницю вбивства Степана Бандери проголосив себе “лідером антифашистського руху” і в публічному місці випустив у повітря кілька черг з автоматичної зброї, якою заборонено володіти цивільним особам.
Відповідне відео нардеп опублікував на своєму каналі в Telegram, пише Zaxid.net.
Нардеп записав ролик з автоматом у руці пізно ввечері, вочевидь, посеред парку. Одягнений у чорний костюм Кива заявив, що “не зміг залишити непоміченою подію, яка поставила крапку 62 роки тому” – маючи на увазі загибель лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року в Мюнхені вбив агент КДБ Богдан Сташинський.
Одіозний ОПЗЖист назвав Бандеру “прислужником фашизму”, “зрадником батьківщини” й чомусь “Соплею” (в останні роки лідер ОУН жив у Мюнхені під конспіративним іменем Штефан Попель).
На фразі “Смерть зрадникам! Смерть фашизм” Кива випустив у повітря кілька черг з автомата, а в цей час за його спиною запустили феєрверк.
При цьому в Україні законодавчо заборонено володіння й використання цивільними громадянами автоматичної зброї, яку вочевидь тримає на відео Кива.
Як писала “Новинарня“, 7 жовтня народний депутат України Ілля Кива привітав з днем народження президента Росії Володимира Путіна, назвавши його “великим правителем”, який пише “нову історію слов’янського світу і єдності”.
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