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“Підгорає” від Бандери: в річницю вбивства лідера ОУН скандальний нардеп Кива стріляв з автомата в парку

16/10/2021 21:43

Ілля Кива після спічу про “фашиста Бандеру”. Скріншот з відео

Скандальний народний депутат України від проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива на річницю вбивства Степана Бандери проголосив себе “лідером антифашистського руху” і в публічному місці випустив у повітря кілька черг з автоматичної зброї, якою заборонено володіти цивільним особам.

Відповідне відео нардеп опублікував на своєму каналі в Telegram, пише Zaxid.net.

Нардеп записав ролик з автоматом у руці пізно ввечері, вочевидь, посеред парку. Одягнений у чорний костюм Кива заявив, що “не зміг залишити непоміченою подію, яка поставила крапку 62 роки тому” – маючи на увазі загибель лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року в Мюнхені вбив агент КДБ Богдан Сташинський.

Одіозний ОПЗЖист назвав Бандеру “прислужником фашизму”, “зрадником батьківщини” й чомусь “Соплею” (в останні роки лідер ОУН жив у Мюнхені під конспіративним іменем Штефан Попель).

На фразі “Смерть зрадникам! Смерть фашизм” Кива випустив у повітря кілька черг з автомата, а в цей час за його спиною запустили феєрверк.

При цьому в Україні законодавчо заборонено володіння й використання цивільними громадянами автоматичної зброї, яку вочевидь тримає на відео Кива.

Як писала “Новинарня“, 7 жовтня народний депутат України Ілля Кива привітав з днем ​​народження президента Росії Володимира Путіна, назвавши його “великим правителем”, який пише “нову історію слов’янського світу і єдності”.

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