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Киву позбавили права на нагородну зброю за негідну поведінку, – Монастирський

16/11/2021 19:47

Народного депутата від “Опозиційної платформи – За життя” Іллю Киву позбавили права на нагородну зброю.

Про це у вівторок, 16 листопада, у фейсбуці повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

“Сьогодні підписав наказ, яким позбавив права народного депутата Іллю Киву на нагородну зброю, яку йому було видано 2015 року. Підстава – його негідна поведінка і дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені українського народу“, – сказав урядовець.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що перед законом рівні усі, у тому числі депутати. За його словами, право на нагородну зброю забиратимуть у всіх, хто буде використовувати зброю для провокацій чи роздмухувати ненависть суспільства.

Також Монастирський наголосив, що до кінця року в Україні запрацює електронний реєстр зброї.

“Процес оформлення мисливської та спортивної зброї буде спрощено, а контроль за її зберіганням та навчанням – суттєво посилено”, – сказав глава МВС.

Нагадаємо, 15 жовтня скандальний народний депутат від проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива на річницю вбивства Степана Бандери проголосив себе “лідером антифашистського руху” і в публічному місці випустив у повітря кілька черг із автоматичної зброї, якою заборонено володіти цивільним особам.
26 жовтня стало відомо, що за цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

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