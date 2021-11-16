Силовики прийшли з обшуком до нардепа Киви

Фото з телеграму Киви

До скандального Іллі Киви вранці 16 листопада навідалися з обшуком співробітники офісу генпрокурора та ДБР. В якій справі відбуваються процесуальні дії, наразі невідомо.

Про це сам Кива повідомив у соцмережах у вівторок, 16 листопада.

“За надуманими статтями – за мою політичну позицію влада Зеленського обшукує будинок, де живе моя дитина. На мене тиснуть і йде системне кримінальне переслідування”, – написав Кива у фейсбуці.

Він заявив, що влада “хоче видавити” його з країни “як опозиційного політика, який бореться за припинення війни і відновлення братніх стосунків з Росією”.

Правоохоронці надали нардепу від ОПЗЖ усі необхідні документи для ознайомлення. Про це стало відомо з прямої трансляції, яку він вів у своїх соціальних мережах.

Однак відео перервалося на моменті, коли співробітники Офісу генпрокурора та ДБР зачитували ухвалу суду про дозвіл на обшук, тоді Кива заявив, що викликає адвоката.

Державне бюро розслідувань прокоментувало, що проводить обшуки у Киви у справі за фактом стрілянини з автомата.

“Слідчі дії проходять у справі стрілянини з автомата Калашникова”, – сказали у відомстві в коментарі “Укрінформу”.

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