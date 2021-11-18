Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива. Фото: "24 канал"

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива здав нагородну зброю.

Про це в повідомляє в четвер, 18 листопада, Нацполіція.

Зазначається, що Кива здав два нагородні пістолети — Glock-19 та АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у Києві.

“На підставі зазначеного наказу Міністра внутрішніх справ України був складений висновок про анулювання дозволів Іллі Киви на право зберігання та носіння нагородної зброї, затверджений Головою Національної поліції України”, – йдеться в повідомленні.

16 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав указ та позбавив народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву права на нагородну зброю через “негідну поведінку”

Нагадаємо, 15 жовтня скандальний народний депутат від проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива на річницю вбивства Степана Бандери проголосив себе “лідером антифашистського руху” і в публічному місці випустив у повітря кілька черг із автоматичної зброї, якою заборонено володіти цивільним особам.

26 жовтня стало відомо, що за цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

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