Доба ООС: 17 обстрілів, один український воїн загинув

Фото: Новинарня

Упродовж минулої доби, 19 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню, шість з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один воїн ЗСУ загинув.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку МАР’ЇНКИ окупанти вели вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм.

В бік населеного пункту ЛОПАСКИНЕ противник вчинив обстріл із мінометів калібру 82 мм.

В районі ПРИЧЕПИЛІВКИ ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля НОВОМИХАЙЛІВКИ російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу КАТЕРИНІВКИ ворог вів обстріл тричі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля населених пунктів ПІСКИ та ШУМИ противник задіяв станкові протитанкові гранатомети.

В напрямку АВДІЇВКИ окупанти вели вогонь із мінометів калібру 120 мм.

Неподалік ПОПАСНОЇ ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі НОВОТОШКІВСЬКОГО російські найманці два рази обстрілювали наші позиції, застосовуючи міномети калібру 120 мм та гранатомети різних систем.

В бік ЗОЛОТОГО-4 противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Також збройні формування Російської федерації здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм околиць населеного пункту НИЖНЄ. Втрат серед цивільного населення немає.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловили щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

Як інформувала Новинарня, загиблий 19 листопада – снайпер ССО Уберт Мрачковський.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, сказано у зведенні.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 20 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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