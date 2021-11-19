На фронті загинув спецпризначенець з 8-го полку ССО Уберт Мрачковський

Уберт Мрачковський, фото пресслужби Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

У районі проведення операції Об’єднаних сил загинув військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення ССО ЗСУ Уберт Мрачковський.

Про це в п’ятницю, 19 листопада, повідомили в пресслужбі Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Зазначається, що чоловікові було 33 роки.

Звання – старший солдат.

“Сумно втрачати друзів. Гірко втрачати побратима. Ще гірше втрачати того, з ким свого часу, пройшов довгий шлях військової служби і проходив до того самого трагічного моменту. В районі ООС отримав кульове поранення, не сумісне із життям наш побратим – старший солдат Мрачковський Уберт Валерійович”, – йдеться в повідомленні.

З відкритих джерел відомо, що армієць брав участь у боях за Савур-могилу в складі 51-ї окремої механізованої бригади.

За особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку 3 листопада 2015 року нагороджений орденом “За мужність” III ступеня.

Мрачковського називали “одним із найрезультативніших снайперів” полку ССО.

Вперше він потрапив у ЗС ще у 2006 році на строкову службу до 80-ї бригади. Після цього служив у окремій роті снайперів ЗСУ, у 51-ій та 128-ій бригадах.

У розмові з журналістами волонтерського проєкту “Ватра” спецпризначенець згадав про найбільш інтенсивний бій в селі біля Дебальцевого:

“Бій тривав десь годин 6. Ми в’їжджали в село на БМП, по нам одразу відкрили вогонь з крупнокаліберного кулемета. Ми десантувалися, відповзли та відкрили вогонь у відповідь. Коли сепари хотіли вибити сусідню вулицю, ми вступили в бій. Потім підключилася артилерія, яка з четвертого пострілу знищила ДРГ (диверсійно-розвідувальну групу) противника”.

Військовий мав не одне поранення. Найсерйозніше отримав при виході з Дебальцевого, коли затягував пораненого на БТР. Ворожий ручний протитанковий гранатомет поцілив в броню машини і осколок розірвав легеню бійця.

На переконання військовослужбовця, справжній снайпер повинен бути спокійний, витривалий та хитрий.

“Може, це егоїстично, але кожен постріл я не беру до серця. Це лише ціль”, – каже він, пояснюючи, що у хлопців, які сильно переймалися, потім не витримує психіка.

“Я був у різних родах військ, але ССО – це маленький скальпель. Якщо ним вміло працювати, то можна виконувати неймовірні завдання”, – поділився військовий.

Фото з ФБ Олексія Сіхуралідзе

За даними “Новинарні“, Уберт Мрачковський – п’ята бойова втрата ЗСУ в листопаді.

2 листопада біля Павлополя від обстрілу зі стрілецької зброї загинув Сергій Єлисеєв із 128 огшбр.

7 листопада від ворожого мінометного обстрілу на Луганщині загинув воїн 24 омбр Віталій Павлисько.

12 листопада під час виконання бойового завдання загинули двоє військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади – підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв. Вони підірвалися на протитанковій міні.

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