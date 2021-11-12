На Луганщині від підриву загинули підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв із 79 одшбр

У районі проведення операції Об’єднаних сил у Луганській області під час виконання бойового завдання загинули двоє військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади – підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв.
Про це в п’ятницю, 12 листопада, інформує пресслужба 79-ї одшбр у фейсбуці.
“З сумом повідомляємо, що сьогодні, 12 листопада 2021 року, у нашій десантній родині сталося горе. Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович”, – йдеться в повідомленні.
“Це сталося близько обіду. Машина, в якій пересувались бійці, підірвалася на протитанковій міні. Ймовірно, було закладено фугас”, – сказав заступник командира бригади Ярослав Калашніков.
За даними “Новинарні“, Руслан Прусов і Вадим Федосеєв – третя та четверта бойові втрати ЗСУ в листопаді.
2 листопада біля Павлополя від обстрілу зі стрілецької зброї загинув Сергій Єлисеєв із 128 огшбр.
7 листопада від ворожого мінометного обстрілу на Луганщині загинув воїн 24 омбр Віталій Павлисько.
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