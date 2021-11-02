Унаслідок обстрілу на фронті загинув військовий 128-ї бригади Сергій Єлисєєв

2 листопада унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних військ в районі проведення операції Об’єднаних сил загинув військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сергій Єлисєєв.
Про це повідомила пресслужба військової частини.
“Із сумом повідомляємо про важку втрату в нашій бригаді.Під час обстрілу наших позицій, внаслідок поранень несумісних з життям загинув воїн одного з гірсько-штурмових батальйонів Сергій Єлисєєв. Він був чесним, відкритим та життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю у лавах Збройних сил з перших років війни”, – йдеться в повідомленні.
Без Сергія самі залишилися дружина та син.
Чоловік був родом з Дніпра.
Фото з ФБ Сергія Єлисєєва та з ФБ його батька – Валерія Єлисєєва
Керівництво бригади та особовий склад висловили щирі співчуття рідним, друзям, близьким і товаришам.
За даними штабу ООС, в сьомій ранку 2 листопада по українських позиціях в напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Додамо, що Сергій Єлисєєв – перша бойова втрата ЗСУ у листопаді.
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