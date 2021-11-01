Таймлайн втрат і обстрілів на фронті у жовтні 2021: ІНФОГРАФІКА

Спеціальний щомісячний проєкт “Новинарні“: таймлайн втрат.

Бачимо кількість загиблих по днях і місяцях, загалом за рік, згадуємо імена.

Показуємо, як число бойових втрат співвідноситься із загостреннями на фронті, оголошеними “перемир’ями”, розведеннями військ та суспільно-політичними подіями. Порівнюємо з попередніми роками й періодами.

Жовтень 2021: внаслідок бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців.

Це найнижчий (разом із червнем) показник за місяць у 2021 році.

Для порівняння: у вересні полеглих було сім, у серпні – дев’ять, у липні – сім, у червні – також двоє, у травні – шість, у квітні – 14, у березні – дев’ять, у лютому – 11, у січні – три; у грудні 2020 року бойових втрат не зафіксовано.

Торік у жовтні бойових втрат було також дві. У цьому ж місяці 2019-го загиблих нарахували дев’ять, у 2018-му – 12, у 2017-му – 13. У вересні 2015-го полягли 29 українських воїнів.

При цьому, за підрахунками “Новинарні“, протягом місяця штаб ООС повідомляв про 23 поранених українських воїнів унаслідок бойових дій (у вересні – 34, серпні – 27, липні – 37, червні – дев’ять, травні – 13, квітні – 19, березні – 17, лютому – 25, січні – 10).

Відповідно до офіційних зведень, ми нарахували за серпень 254 обстріли з боку російських окупаційних військ – порівняно із 222 обстрілами вересня, 182 – серпня, 260 – липня, 196 – червня, 284 – травня, 315 – квітня, 244 – березня, 180 – лютого, 166 – січня.

Із початку 2021 року безповоротні бойові втрати (загиблі) Об’єднаних сил становлять 70 осіб. Усі – військовослужбовці ЗСУ.

На жовтень припало 25 днів поспіль без загиблих із нашого боку – найдовший такий проміжок цього року.

Порівнюємо щомісячну кількість обстрілів, смертей і поранень за десять місяців 2021-го та з 2020 роком:

У жовтні, як і раніше у вересні, не було днів, коли б штаб ООС не фіксував обстрілів з боку російських окупантів.

У серпні зафіксовано два дні без обстрілів, у липні – один, у червні – три.

Нагадаємо, що в лютому-травні також не траплялося жодної доби, коли штаб не фіксував би порушень “режиму тиші”.

При цьому 12 діб вересня приносили офіційну інформацію про 10 і більше обстрілів (у вересні таких дат було дев’ять, у серпні – чотири, в липні – також дев’ять, у червні – шість, у травні – 11, у квітні – 14, у березні – дев’ять).

Найбільше порушень з боку ворога – 18 обстрілів – зафіксовано 29 жовтня.

Порівняння бойових втрат за роками: