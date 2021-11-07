На Луганщині під мінометним обстрілом загинув сержант Віталій Павлисько із 24-ї бригади

Віталій Павлисько

Від мінометного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ на Луганщині загинув воїн 24 омбр ЗСУ ім. Короля Данила Віталій Павлисько.

Як передає “”Новинарня“, про втрату 7 листопада повідомила пресслужба “королівської” бригади.

“Сьогодні, 7 листопада 2021 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новозванівка, загинув наш побратим – головний сержант Павлисько Віталій Миколайович.

Віталій, разом з іншими військовослужбовцями, знаходився на бойових позиціях. Саме в цей момент бойовики здійснили обстріл зі 120-мм мінометів. Під час обстрілу, коли головний сержант Павлисько разом з іншими військовослужбовцями переміщалися в укриття, одна з ворожих мін розірвалася поряд із бійцями. Внаслідок цього Віталій отримав осколкове поранення несумісне із життям”, – зазначено у фейсбуці 24 омбр.

Віталій Миколайович Павлисько народився в місті Яворів на Львівщині 29 листопада 1973 року.

Побратими та командування підрозділу, де головний сержант Павлисько проходив службу з самого початку російсько-української війни, згадують його як дуже сміливого, порядного, відповідального, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, гарного воїна та авторитетного армійця, який постійно проявляв розумну ініціативу та завжди був надійною підтримкою та опорою для своїх командирів, підлеглих та побратимів.

“Він назавжди залишиться в нашій пам’яті, як Герой, що віддав своє життя за нашу державу, за вільну та незалежну Україну. Вічна пам’ять тобі, Воїне!” – ідеться в дописі 24 омбр.

Як уточнили в Яворівській райдержадміністрації Львівської області, Віталій Павлисько служив за контрактом у 24 омбр із 2015 року. Мав середню спеціальну освіту. Одружений, мав двох дітей.

Залишились дружина, син, донька, мати та батько.

Раніше, у вечірньому зведенні, пресцентр командування ООС повідомив, що з початку доби станом на 17:00 збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню вісім разів. Зокрема позиції наших воїнів біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, – сказано у зведенні.

“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними”, – зазначили у штабі ООС.

За даними “Новинарні“, Віталій Павлисько – друга бойова втрата ЗСУ в листопаді.

2 листопада біля Павлополя від обстрілу зі стрілецької зброї поліг Сергій Єлисеєв із 128 огшбр.

Читайте також:

Росіяни скинули ВОГи з безпілотника біля Болотеного і стріляли під Зайцевим