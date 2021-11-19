Російські окупанти на Донбасі вбили українського військового

Фото: "Новинарня"

Станом на 11:00 п’ятниці, 19 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у зведенні.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, – йдеться в повідомленні.

У напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм.

У бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм.

У районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – додали в пресцентрі штабу.

За даними “Новинарні“, полеглий воїн – п’ята бойова втрата ЗСУ в листопаді.

2 листопада біля Павлополя від обстрілу зі стрілецької зброї загинув Сергій Єлисеєв із 128-ї огшбр.

7 листопада від ворожого мінометного обстрілу на Луганщині загинув воїн 24-ї омбр Віталій Павлисько.

12 листопада на Луганщині під час виконання бойового завдання загинули двоє військовослужбовців 79-ї одшбр – підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв.

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