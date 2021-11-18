Росія своїми діями добиває “нормандський формат”, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Facebook

Російська Федерація своїми останніми діями, зокрема оприлюдненням конфіденційного дипломатичного листування, добиває “нормандський формат” і підриває залишки довіри до себе.

Як передає “Укрінформ”, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер, 18 листопада.

“Щодо публікації дипломатичного листування, яке відбувається в “нормандському форматі”, хочеться якось саркастично пожартувати та потролити, але насправді нічого гарного у цьому немає. Росія своїми діями просто добиває “нормандський формат”, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку, і, безумовно, підриває залишки довіри до себе”, – сказав дипломат.

За його словами, глави МЗС України, Німеччини та Франції домовилися що “не подарують Росії розкіш знищити “нормандський формат” чужими руками”.

“Ми будемо працювати над залученням Росії до переговорного процесу, до дипломатичних зусиль з урегулювання цього конфлікту. Те, що РФ після такої публікації не можуть довіряти навіть дипломати, безумовно, додатково ускладнить цю роботу. Але ми будемо працювати, тому що Україна зацікавлена в мирі, в справедливих рішеннях і в безпеці”, – наголосив Кулеба.

Коментуючи майбутнє “нормандського формату”, зважаючи на останні дії РФ, Кулеба зауважив, що єдиною альтернативою дипломатичному процесу є військовий процес.

“Україна разом з Німеччиною та Францією продовжуватимуть наполягати, що нам потрібно рухатися шляхом виконання Мінських домовленостей і шляхом подальшого функціонування Нормандського формату”, – резюмував міністр.

Як писала “Новинарня“, Міністерство закордонних справ РФ 17 листопада опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Нагадаємо, 8 листопада глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що відхилив пропозицію Франції і Німеччини про зустріч міністрів у “нормандському форматі” нібито через те, що пропозиції Росії залишились без відповіді, та через насичений графік.

Після цього Франція заявила, що наполягає на проведенні “нормандської” зустрічі глав МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час розмови з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем звинуватив Москву в деструктивному підході до переговорів у нормандському форматі.

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