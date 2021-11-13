Азербайджанська влада заявила про трьох поранених внаслідок нападу на блокпост у Нагірному Карабаху

Азербайджанський військовий встановлює державний прапор на горі у звільненому селі в Карабаху. Фото: Спутнік.Азербайджан

Троє людей отримали поранення внаслідок нападу на блокпост збройних сил Азербайджану та російських “миротворців” на в’їзді до міста Шуша у Нагірному Карабаху.

Про це йдеться у спільній заяві Генеральної прокуратури та МВС Азербайджану, поширеній у суботу, 13 листопада, повідомляє АПА.

“13 листопада громадянин Вірменії Норайр Мірзоян та інші під’їхали на автомобілі до посту біля села Дашалти на околицях міста Шуша і кинули в напрямку солдатів Збройних сил Азербайджану і військовослужбовців миротворчого контингенту Російської Федерації гранату РГД-5, тим самим наразивши їхнє життя на небезпеку. У результаті нападу різних ушкоджень зазнали троє людей, у тому числі сержант ЗС Азербайджану Хафіз Насібов”, – зазначається в заяві.

Порушено кримінальну справу за статтями про замах на злочин, умисне вбивство, скоєне групою осіб та умисне вбивство, скоєне з особою жорстокістю і тероризм із застосуванням вогнепальної зброї.

Раніше азербайджанські ЗМІ повідомили про напад на блокпост на трасі Ханкенди-Лачин на околицях міста Шуша. Наголошувалося, що нападник був затриманий “миротворцями” РФ.

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Як інформувала “Новинарня“, 27 вересня армія Азербайджану почала наступ на різних ділянках лінії розмежування з Нагірним Карабахом, окупованим Вірменією. Є підстави вважати, що цей наступ був добре підготовлений Азербайджаном та мав на меті звільнення великих територій у Нагірному Карабаху.

Сторони повідомляли про сотні й тисячі військових жертв з обох боків та значну кількість знищеної техніки.

Наступ Азербайджану був активним та ефективним. Вірменська сторона втрачала особливо багато техніки і зброї – її масово знищували з повітря ударні безпілотники “Байрактар” виробництва Туреччини.

За місяць контрнаступальної операції Азербайджан прозвітував про звільнення від вірменської окупації чотирьох міст, трьох селищ і 166 сіл.

Обидві сторони заявляли про обстріли противником цивільних об’єктів та загибель мирних мешканців. Зокрема, Азербайджан показував наслідки обстрілів із території Вірменії свого другого за розміром міста Гянджа.

Туреччина надавала дієву підтримку Азербайджану у конфлікті з Вірменією.

Вірменія зверталася по допомогу до Росії в рамках оборонного пакту ОДКБ. У Москві не це заявляли, що допомога можлива лише за умови агресії Азербайджану проти самої Вірменії, а не на території окупованого вірменами Нагірного Карабаху.

7 листопада азербайджанські сили звільнили історичне місто Шуша і підійшли впритул до Ханкенді (Степанакерта) – столиці “НКР”. Вихід на цей оперативний рубіж означав, що за кілька днів Азербайджан може взяти також Ханкенді і решту контрольованих вірменами районів. Після цього Єреван погодився на мирну угоду за посередництва Росії. У підсумку з більшості районів Карабаху були евакуйовані вірменські війська та цивільні, а на лінію розмежування зайшли російські війська.

12 грудня Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню.

Передісторія конфлікту

Військовий конфлікт між двома південнокавказькими країнами спалахнув у 1988 році через територіальні претензії Вірменії до Азербайджану. Автономна Нагірно-Карабахська область у складі Азербайджану була на 77% населена вірменами.

2 вересня 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаської обласної та Шаумянівської районної рад народних депутатів Азербайджанської РСР проголошено про створення незалежної “Нагірно-Карабахської республіки”.

Відтак Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – майже 20 відсотків території Азербайджану – були захоплені вірменськими військами. Етнічні азербайджанці залишили рідні домівки. У травні 1994 року сторони узгодили режим припинення вогню.

Надалі під егідою Мінської групи ОБСЄ, при співголовуванні Росії, Франції і США, тривали безуспішні мирні переговори. Час від часу на лінії розмежування спалахували локальні бойові дії.

Рада безпеки ООН ухвалила чотири резолюції щодо звільнення окупованого Нагірного Карабаху і прилеглих до нього територій, але вони не виконувалися Вірменією.