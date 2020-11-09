Міноборони Азербайджану показало кадри зі звільненого міста Шуша в Нагірному Карабаху. ВІДЕО

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало кадри зі звільненого міста Шуша в Нагірному Карабаху.
Відповідне відео оборонне відомство оприлюднило в понеділок, 9 листопада.
Також сьогодні речник очільника невизнаної “Нагірно-Карабської Республіки” Араїка Арутюняна Ваграм Погосян визнав втрату контролю над цим населеним пунктом.
“На жаль, зараз ми змушені визнати, що смуга невдач все ще переслідує нас, і місто Шуша повністю поза нашим контролем”, – зазначив Погосян.
Він повідомив, що збройні сили Азербайджану вже на підступах до “столиці” “НКР” Степанакерта, і заявив, що “місту загрожує небезпека”.
“Якщо ми хочемо, щоби Шуша знову була наша, а Арцах зберігся, сьогодні ми повинні використовувати всі свої можливості для організації надійної оборони Степанакерта й інших напрямків фронту”, – сказав Погосян.
Як відомо, у місті Шуша народився чинний міністр оборони Вірменії Сейран Оганян.
Нагадаємо, Збройні сили Азербайджану 8 листопада взяли під контроль місто Шуша, яке було окуповане вірменами і входить до складу самопроголошеної “Нагірно-Карабахської республіки”.
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Як інформувала “Новинарня“, 27 вересня армія Азербайджану почала наступ на різних ділянках лінії розмежування з Нагірним Карабахом, окупованим Вірменією. Такі дії в Баку пояснили численними обстрілами з боку вірмен напередодні. Водночас є підстави вважати, що цей наступ був добре підготовлений Азербайджаном та має на меті звільнення територій у Нагірному Карабаху.
Сторони повідомляють про сотні й тисячі військових жертв з обох боків та значну кількість знищеної техніки.
Особливо багато техніки і зброї втрачає вірменська сторона – її масово знищують з повітря ударні безпілотники “Байрактар” виробництва Туреччини.
Азербайджан уже в перші дні заявляв про звільнення щонайменше семи ненаселених сіл у “буферній зоні” на території Нагірного Карабаху, знищення кількох постів противника і взяття під контроль важливих висот. У Вірменії спершу спростовували цю інформацію та стверджували, ніби на іншому боці воюють турецькі найманці. Згодом вірмени визнали втрату територій в горах Карабаху. Азербайджан заявляє про нові й нові зайняті села, покинуті мешканцями.
За місяць контрнаступальної операції Азербайджан прозвітував про звільнення від вірменської окупації чотирьох міст, трьох селищ і 166 сіл.
Обидві сторони заявляють про обстріли противником цивільних об’єктів та загибель мирних мешканців. Зокрема, Азербайджан показує наслідки обстрілів із території Вірменії свого другого за розміром міста Гянджа.
Влада Вірменії й адміністрація так званої “Нагірно-Карабаської республіки” з самого початку оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Парламент Азербайджану прийняв постанову про запровадження воєнного стану в деяких регіонах країни та лише часткову мобілізацію.
Туреччина заявила про підтримку Азербайджану у конфлікті з Вірменією. В Анкарі вважають Вірменію відповідальною за загострення обстановки в Нагірному Карабаху та надають підтримку Азербайджану. 7 листопада президент Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина разом з Азербайджаном наближається до перемоги.
Вірменія розглядає можливість визнання незалежності Нагірного Карабаху, заявляв прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Водночас у Єревані відкинули пропозиції щодо введення міжнародних миротворців до Карабаху.
9 жовтня за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Азербайджану і Вірменії, а також глави МЗС Росії Сергія Лаврова була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі з 12:00 10 жовтня. Сторони мали б провести обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами й тілами загиблих за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста. Однак ці, а також наступні домовленості про “режим тиші” не були реалізовані.
Як відомо, військовий конфлікт між двома південнокавказькими країнами спалахнув у 1988 році через територіальні претензії Вірменії до Азербайджану.
Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – майже 20 відсотків території Азербайджану – залишаються під окупацією збройних сил Вірменії.
У травні 1994 року сторони узгодили режим припинення вогню. Надалі під егідою Мінської групи ОБСЄ, при співголовуванні Росії, Франції і США, тривають безуспішні мирні переговори.
Рада безпеки ООН ухвалила чотири резолюції щодо звільнення окупованого Нагірного Карабаху і прилеглих до нього територій, але вони не виконуються Вірменією, яку підтримує Російська Федерація.
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