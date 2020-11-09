У Вірменії на кордоні з Азербайджаном збили російський гелікоптер Мі-24, є загиблі

У Вірменії поблизу з кордоном із Азербайджаном в понеділок, 9 листопада, був збитий російський ударний гелікоптер Мі-24. Два військових РФ загинули.
Як повідомляє “Интерфакс” із посиланням на міноборони Російської Федерації, він супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази.
Зазначається, що внаслідок події два російських військових загинули, ще один отримав поранення.
“Гелікоптер був збитий із землі з ПТРК, після влучання ракети він втратив керування і впав у горах. Військовий, який вцілів, отримав травми середньої тяжкості та був евакуйований на аеродром базування”, – йдеться в повідомленні.
Подія трапилася близько 16:30 за київським часом біля села Ерасх на півдні країни. Поки що невідомо, хто збив цей Мі-24.
102 російська військова база розташована у Вірменії, має два гарнізони – в Єревані та Ґюмрі. База, відповідно до чинного договору з РФ, буде там до 2044 року.
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