У Вірменії на кордоні з Азербайджаном збили російський гелікоптер Мі-24, є загиблі

Ілюстративне фото

У Вірменії поблизу з кордоном із Азербайджаном в понеділок, 9 листопада, був збитий російський ударний гелікоптер Мі-24. Два військових РФ загинули.

Як повідомляє “Интерфакс” із посиланням на міноборони Російської Федерації, він супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази.

Зазначається, що внаслідок події два російських військових загинули, ще один отримав поранення.

“Гелікоптер був збитий із землі з ПТРК, після влучання ракети він втратив керування і впав у горах. Військовий, який вцілів, отримав травми середньої тяжкості та був евакуйований на аеродром базування”, – йдеться в повідомленні.

Подія трапилася близько 16:30 за київським часом біля села Ерасх на півдні країни. Поки що невідомо, хто збив цей Мі-24.

102 російська військова база розташована у Вірменії, має два гарнізони – в Єревані та Ґюмрі. База, відповідно до чинного договору з РФ, буде там до 2044 року.

Читайте також:

“Шуша наша!” Президент Азербайджану заявив про звільнення великого міста на території Карабаху

Бої за Карабах: Азербайджан звітує про знищену вогневу точку ЗС Вірменії та втечу противника з позицій. ВІДЕО

Якщо ви знайшли помилку чи одрук, будь ласка, виділіть фрагмент тексту й натисніть Ctrl+Enter.

759